Имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской «дочки»

Компания Google France получила распоряжение об аресте 100% своих акций, подлежащее немедленному исполнению. Об этом «Известиям» сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зарубян. Мера введена в рамках предстоящего рассмотрения Парижским судом заявления российского ООО «Гугл» — дочерней компании, чье дело о банкротстве находится в Арбитражном суде Москвы — к материнской структуре Google International LLC. Последняя выступает головной компанией как для российского ООО «Гугл», так и для Google France.

Заявление касается приведения в исполнение решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с Google International LLC 112 млн евро (примерно 10 млрд рублей) незаконно выведенных дивидендов, перечисленных незадолго до банкротства российского подразделения.

Арест введен как обеспечительная мера, призванная исключить возможные попытки Google инициировать банкротство своего французского подразделения Google France по аналогии с ситуацией с российской дочерней компанией — до завершения рассмотрения Парижским судом заявления ООО «Гугл».

По словам французского адвоката ООО «Гугл» Уильяма Жюли, исход этого дела имеет значение, которое выходит за пределы стандартного коммерческого спора.

«Компания не может годами зарабатывать прибыль через свою местную дочку и потом одномоментно вывести из нее все активы в нарушение обязательств перед работниками, поставщиками и клиентами», — подчеркнул Жюли.

Артур Зурабян, партнер адвокатского бюро ART DE LEX, отметил, что помимо вопроса о дивидендах в рамках банкротства ООО «Гугл» оспаривается также вывод средств из России после 2018 года по серии вредоносных сделок на сумму более 140 млрд рублей (около 1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google в России фактически отсутствуют активы — что и было целью их вывода, — соответствующие решения российских судов после вынесения также могут быть направлены на экзекватуру, то есть признание и исполнение в иностранных юрисдикциях.

Арест активов Google во Франции — не единичный случай: ранее, в мае 2025 года, Верховный суд ЮАР уже наложил арест на имущество Google LLC в стране по аналогичному основанию. В целом российское ООО «Гугл» уже инициировало процедуры признания и исполнения решений российских судов о взыскании средств с материнской компании более чем в десяти зарубежных юрисдикциях.

Следующим этапом станет рассмотрение Парижским судом заявления российской компании по существу. Google France и Google International LLC имеют право обжаловать наложенный арест. Если же суд удовлетворит требования ООО «Гугл», арестованные активы будут реализованы, а вырученные средства направят на погашение требований кредиторов в России.

