«Еще впереди»: Оксана Самойлова высказалась об их отношениях с Джиганом

Оксана Самойлова уверена, что их с Джиганом плохие отношения еще впереди

В настоящее время между Оксаной Самойловой и Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. Ред.) хорошие взаимоотношения. Однако в скором времени все может поменяться на 180 градусов. Таким мнением поделилась блогер, мама четверых детей и пока еще жена популярного рэпера в интервью 5-tv.ru на премьере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

По словам Оксаны, сейчас они с Джиганом поддерживают хорошие отношения из-за детей, решая общие вопросы. Пока еще у пары только впереди раздел совместно нажитого имущества и принятие решения, с кем останутся жить несовершеннолетние наследники.

«Ой, мне пока сложно об этом говорить, потому что, мне кажется, наши нехорошие отношения еще впереди. Пока что у нас все хорошо. У нас сейчас правда отличные отношения, мы общаемся по поводу детей, не скандалим, но пока что мы ничего не делим: ни детей, ни имущество. Мы еще не развелись фактически, у нас 14 или 17 января суд. Я думаю, честно говоря, что Денис думает, что мы не разведемся», — поделилась Самойлова.

На вопрос корреспондента, не передумала ли блогер разводиться с мужем, она четко и уверенно подтвердила свое решение, о котором не раз говорила СМИ. Оксана уверена, их плохие с Джиганом отношения еще впереди.

«Я уже говорила много раз, что да (о вопросе развода с Джиганом. — Прим. Ред.). Поэтому наши плохие отношения еще впереди», — резюмировала модель.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, СМИ рэпер Джиган заявляет, что у них с Оксаной прекрасные отношения, а также делает намеки на их дальнейшее примирение.

