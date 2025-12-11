«Еще впереди»: Оксана Самойлова высказалась об их отношениях с Джиганом

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 45 0

Развод у пары намечен на середину января.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оксана Самойлова уверена, что их с Джиганом плохие отношения еще впереди

В настоящее время между Оксаной Самойловой и Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. Ред.) хорошие взаимоотношения. Однако в скором времени все может поменяться на 180 градусов. Таким мнением поделилась блогер, мама четверых детей и пока еще жена популярного рэпера в интервью 5-tv.ru на премьере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

По словам Оксаны, сейчас они с Джиганом поддерживают хорошие отношения из-за детей, решая общие вопросы. Пока еще у пары только впереди раздел совместно нажитого имущества и принятие решения, с кем останутся жить несовершеннолетние наследники.

«Ой, мне пока сложно об этом говорить, потому что, мне кажется, наши нехорошие отношения еще впереди. Пока что у нас все хорошо. У нас сейчас правда отличные отношения, мы общаемся по поводу детей, не скандалим, но пока что мы ничего не делим: ни детей, ни имущество. Мы еще не развелись фактически, у нас 14 или 17 января суд. Я думаю, честно говоря, что Денис думает, что мы не разведемся», — поделилась Самойлова.

На вопрос корреспондента, не передумала ли блогер разводиться с мужем, она четко и уверенно подтвердила свое решение, о котором не раз говорила СМИ. Оксана уверена, их плохие с Джиганом отношения еще впереди.

«Я уже говорила много раз, что да (о вопросе развода с Джиганом. — Прим. Ред.). Поэтому наши плохие отношения еще впереди», — резюмировала модель.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, СМИ рэпер Джиган заявляет, что у них с Оксаной прекрасные отношения, а также делает намеки на их дальнейшее примирение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Секрет домашнего лифтинга: как с помощью массажа лица избавиться от морщин
9:00
Любимый вкус и небольшие траты: ТОП-10 бюджетных салатов на Новый год
8:55
Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2025 года
8:47
«За деньги да»: Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
8:33
«Я всегда виноват»: Александр Буйнов об оптимизме и секрете семейного счастья
8:19
«Еще впереди»: Оксана Самойлова высказалась об их отношениях с Джиганом

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео