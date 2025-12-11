Умер академик РАН и разработчик ядерного щита России Радий Илькаев

На 88-м году жизни скончался Радий Илькаев, физик, академик Российской академии наук и почетный научный руководитель ядерного центра в Сарове. Об этом сообщил глава города Алексей Сафонов в Telegram-канале.

«Человек, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», — говорится в публикации.

Радий Илькаев прошел непростой путь от инженера до руководителя ВНИИЭФ, внес значительный вклад в развитие теоретической физики и укрепление обороноспособности государства.

Большая часть научных достижений Илькаева связаны с созданием новых видов ядерного и термоядерного оружия и разработкой термоядерного реактора. Под его руководством разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6», основанная на лазере петаваттного уровня «Луч».

Сафонов назвал смерть Илькаева невосполнимой утратой для России и отечественной науки. Он не только укреплял оборонный щит страны своим интеллектом и профессиональными достижениями, но и помогал развиваться городу. Глава города выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Радия Илькаева.

