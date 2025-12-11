Умер академик РАН и разработчик ядерного щита России Радий Илькаев

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Глава города Саров назвал его смерть невосполнимой утратой для отечественной науки.

Умер Радий Илькаев, академик РАН и разработчик ядерного щита

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 88-м году жизни скончался Радий Илькаев, физик, академик Российской академии наук и почетный научный руководитель ядерного центра в Сарове. Об этом сообщил глава города Алексей Сафонов в Telegram-канале.

«Человек, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», — говорится в публикации.

Радий Илькаев прошел непростой путь от инженера до руководителя ВНИИЭФ, внес значительный вклад в развитие теоретической физики и укрепление обороноспособности государства.

Большая часть научных достижений Илькаева связаны с созданием новых видов ядерного и термоядерного оружия и разработкой термоядерного реактора. Под его руководством разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6», основанная на лазере петаваттного уровня «Луч».

Сафонов назвал смерть Илькаева невосполнимой утратой для России и отечественной науки. Он не только укреплял оборонный щит страны своим интеллектом и профессиональными достижениями, но и помогал развиваться городу. Глава города выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Радия Илькаева.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 10 декабря умер основатель и солист группы The Four Lads Берни Туриш.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:18
В США признались, что Украина и ее спонсоры могли избежать нынешнего конфликта
1:59
Умер академик РАН и разработчик ядерного щита России Радий Илькаев
1:38
«Ничего странного»: эксперт назвала правила обеда из контейнера на работе
1:19
Швея пострадала из-за проглоченной булавки
0:59
Тянет время? Что скрывает Зеленский, заявляя о «готовности к выборам» на Украине
0:44
В новый дом без стресса: шесть правил адаптации после переезда

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Юноша застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал в нем семь лет
«Какой кайф!» — что помогает Татьяне Булановой восстанавливать энергию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео