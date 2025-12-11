Попытка «посидеть по-царски»: Эрмитаж подал в суд на посетителя, повредившего Мальтийский трон

Еще об одном происшествии в Петербурге, которое может войти в историю как самая дорогая попытка посидеть на императорском троне. 847 тысяч рублей может заплатить посетитель Эрмитажа, который с ногами залез на трон Мальтийского ордена, когда-то подаренный Павлу I.

Надо признать, что история помнит много подобных случаев. Вот, например, одна из известных фотографий режиссера Сергея Эйзенштейна, но и снимок сделан почти 100 лет назад. Ситуация тогда была несколько иной. Теперь это, как выяснила корреспондент «Известий» Анастасия Репикова, натуральный музейный вандализм.

«Мы специально сидим караулим», — сказала работница музея.

Чтобы никто на мальтийский трон больше не присел. Попытка уже была, и экспонат конца XVIII века получил повреждения.

Посидеть в буквальном смысле по-царски, еще и селфи сделать, в Эрмитаже решил 59-летний мужчина.

Пришлось вызывать Росгвардию и снимать лжемагистра с трона. В музее оценили ущерб: деформированное сидение, разорванная бархатная обивка, трещины на подножной скамье, и подали иск к нарушителю почти на 850 тысяч рублей.

«Кресло было изготовлено по эскизу Джакомо Кваренги, одного из самых великих петербургских архитекторов и декораторов, и было любовно сделано мастерами нашими под руководством итальянца Телесфоро Бонавери знаменитого, и стоило казне, кстати, совершенно баснословных денег», — поделился главный научный сотрудник Института Наследия Дмитрий Спивак.

Искусствоведы называют это не иначе как актом вандализма. И в один голос твердят — за этим троном, который предназначался для императора Павла I, провозглашенного гроссмейстером Мальтийского ордена, нужен глаз да глаз. Но кроме оградительных лент здесь ничего нет. А смотрители иногда просто спят на посту.

В прошлом году в музее также не досмотрели, и на другой трон уже в Фельдмаршальском зале уселся гость из Подмосковья. Его пришлось свергнуть и выводить из Эрмитажа в наручниках. Ведь любое несанкционированное прикосновение представляет угрозу для уникальных экспонатов.

«В каждом зале таблички „Руками не трогать“, а еще ленты, которые, как психологический барьер, должны остановить тех, кто хочет примерить на себя роль царя», — рассказала корреспондент «Известий».

Или царицы. В Русском музее еще одну посетительницу, которая решила прикоснуться к истории, в соцсетях окрестили «шальной императрицей». Женщина надела себе на голову копию большой императорской короны. Подруги оценили. Смотрители получили выговор.

Такое происходит не только в России. В Италии музейный экспонат разлетелся вдребезги после того, как, вдохновившись картинами Ван Гога, мужчина сел на хрустальный стул.

Другой турист решил вообще прилечь и сломал пальцы на ноге 200-летней скульптуры. Последующие экспертизы и реставрация обычно обходятся в круглую сумму.

Так, посетителя Третьяковки, ударившего кулаком по стеклу на картине Ильи Репина, обязали выплатить 500 тысяч рублей.

Вандал, повредивший Мальтийский трон в Эрмитаже, на досудебную претензию пока не ответил. Поэтому добиваться возмещения музей будет через суд. Возможно, это послужит уроком — что история должна оставаться неприкосновенной.