Несколько регионов Саудовской Аравии охватили сильные дожди и наводнения

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Пострадали крупные города королевства.

Саудовскую Аравию охватили сильные дожди и наводнения

Фото: Reuters/David Ryder

В Саудовской Аравии сильные дожди и наводнения охватили несколько регионов страны. Об этом 10 декабря сообщило местное издание Elbalad.

Сообщается, что в Мекке, Медине, Северном пограничном регионе и Восточной провинции объявлены оранжевый и красный уровни опасности, которые подразумевают сильные дожди, внезапные наводнения и град. Известно, что стихии сопутствовал сильный ветер и рекордное количество осадков.

Наибольший ущерб понесли города Янбу в регионе Медина и Джидда в регионе Мекка, втором по численности населения городе королевства.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в результате наводнений в Индонезии, Таиланде и Шри-Ланке более тысячи людей погибли и сотни пропали без вести. Это самый мощный удар стихии со времен катастрофического цунами, которое произошло больше 20 лет назад.

