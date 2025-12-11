От елки до салюта: пять штрафов, которые могут получить россияне на Новый год

Эфирная новость 53 0

Новогодние развлечения могут стоить дорого — незаконная вырубка елки, салюты и шум в ночное время находятся под особым запретом в праздничные дни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Желание сэкономить на елке может обернуться штрафом в Новый год

Праздничная беспечность может обернуться серьезными финансовыми потерями. «Известия» выяснили, чего точно нельзя делать в Новый год.

Так, например, желание сэкономить на елке и срубить ее в лесу грозит штрафом до четырех тысяч рублей, а в отдельных случаях — до полумиллиона. Запуск салюта во дворе многоэтажки — от двух до пяти тысяч. Распитие шампанского на улице — еще полторы тысячи.

Даже, казалось бы, безобидная праздничная гирлянда на автомобиле, если она мешает другим водителям, может стать поводом для штрафа в 500 рублей. А после боя курантов наступает время тишины. Нарушение покоя соседей шумными гуляниями может обойтись в сумму до трех тысяч.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России впервые назначили штраф за поиск экстремистских материалов. Представитель обвиняемого настаивает, что он «случайно наткнулся» на публикации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:33
Самозанятым будут оплачивать больничные с 2026 года
10:25
«Никому не было известно»: праправнучка Джека-потрошителя раскрыла тайну семьи
10:21
Главная елка России: как попасть на новогодний праздник в Кремль
10:19
«Сын жалуется на кошмары»: контролер высадила из трамвая мать с двумя детьми в Москве
10:09
«Во имя справедливости»: Стивен Сигал снял фильм о специальной военной операции
9:44
Повысят, но на сколько? Размер социальной пенсии в России в 2026 году

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео