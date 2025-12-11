Лучше купить? Названа причина, по которой стоит отказаться от домашних настоек

Этиловый спирт сводит на нет пользу природных ингредиентов в домашних наливках

Домашние настойки, которые многие ошибочно считают безобидным алкоголем, на самом деле так же вредны, как и спиртные напитки из магазина или бара. Об этом Life.ru рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Алексей Решетун.

Эксперт отметил, что домашние алкогольные напитки, приготовленные на травах и ягодах, все равно содержат этиловый спирт. Не столь важно, что используется в качестве основы для приготовления настойки. Даже если природные ингредиенты сами по себе полезны, этанол в конечном счете сводит их ценность для здоровья на нет.

Конечно, настойки, изготовленные на чистом спирте или водке, отличаются от грубо сваренного самогона, в котором содержатся сивушные масла и другие токсичные примеси. Однако этиловый спирт в любом случае оказывает разрушительное воздействие на печень, сердечно-сосудистую, нервную системы и организм в целом, отметил Решетун.

