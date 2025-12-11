«Сын жалуется на кошмары»: контролер высадила из трамвая мать с двумя детьми в Москве

В Москве контролер выгнала из трамвая на улицу мать с двумя маленькими детьми

В районе северо-запада Москвы произошел инцидент с участием контролера и пассажирки, возвращавшейся домой с детьми полутора и пяти лет. Анна, жительница столицы, рассказала ИА Регнум, что сотрудница транспортной компании вынудила ее покинуть вагон, несмотря на предложение оплатить проезд сразу в тройном размере.

По словам женщины, инцидент произошел, когда она вместе с детьми возвращалась из поликлинники. Пока семья ждала трамвай, погода ухудшилась: поднялся сильный ветер, дети мерзли и капризничали.

«На остановке нам очень долго пришлось ждать трамвая, был сильный ветер, и мы жутко замерзли. Младшая все время кричала, выгибалась, на руках не сидела, в коляске тоже, стоять не хотела, капризничала. Старший тоже устал и замерз, был голодный и хотел в туалет. И у меня силы были на исходе. В какой-то момент мне показалось, что я готова упасть в обморок», — рассказала Анна.

Когда наконец подъехал трамвай № 6, следующий по направлению Сокол — Братцево, женщина попыталась успокоить детей. Ей удалось укачать маленькую дочь, после чего ребенок заснул и был уложен в коляску. Сыну Анна пообещала, что осталось проехать всего несколько остановок. Только присев, она смогла перевести дух.

В этот момент в вагон вошла контролер. Проверяя оплату, она потребовала предъявить карту. Анна поняла, что в суете забыла приложить ее к валидатору.

«Это произошло неумышленно, я сразу извинилась и предложила оплатить проезд или штраф. Однако контролер отказалась принимать оплату, заявила, что я нарушила закон, и приказала выйти с детьми на улицу. Кроме того, эта женщина изъяла мою личную банковскую карту, рассматривала трехзначного код (CVV) на обороте карты. Я много раз просила вернуть ее, но мне сообщили, что пока не приедет наряд полиции, который мы дождемся на улице, — она карту мне не отдаст», — объяснила Анна.

Анна сняла происходящее на камеру. Семье пришлось выйти на остановке «Нелидовская улица». Женщина призналась, что от стресса расплакалась, а позже начал плакать и ее сын — он видел, что контролер удерживает банковскую карту и не понимает, почему взрослые обращаются с его мамой таким образом. Мальчик пытался сам попросить сотрудницу вернуть документ.

На следующий день Анна направила жалобы в полицию, прокуратуру и Мосгортранс.

«Это не просто конфликт — это травма для детей и моральный ущерб для меня. Днем позже, когда я направляю вам жалобу, у младшей начался насморк. А сын сразу после пробуждения пожаловался на кошмары во сне, где маме делали плохо», — поделилась мама.

Она уверена, что контролер вела себя не как представитель службы общественного транспорта, а как человек, превышающий полномочия и игнорирующий права пассажиров.

