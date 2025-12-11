Юбилейный Кремлевский Кадетский бал собрал рекордное количество пар

В вальсе кружились три с половиной тысячи кавалеров с дамами.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

В Москве состоялся юбилейный Кремлевский Кадетский бал, который стал рекордным.

В вальсе кружились три с половиной тысячи кавалеров в мундирах вместе с прекрасными дамами. Столько пар еще нигде и никогда не собирались в одном танцевальном зале. Торжественный бал прошел в честь Дня Героев Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У многих участников родные выполняют свой долг в зоне спецоперации. Были и зарубежные гости из более чем 60 стран. Исполняли полонез, кадриль и мазурку. Не обошлось и без бессмертной музыки Чайковского.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2025–2026 году на Кремлевской елке будут показывать семейные спектакли.

Новогоднее представление устраивают в Государственном Кремлевском дворце каждый год еще с советских времен. В сезон 2025–2026 годов мероприятие пройдет в Большом зале, также с 25 декабря по 8 января гостям покажут цикл театральных постановок, в частности, с 23 декабря в Малом зале будет идти семейный новогодний спектакль «Щелкунчик».

