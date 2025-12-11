Последняя дискотека: муж утопил жену в джакузи после вечеринки

People: мужчина утопил жену в джакузи после вечеринки

Житель Великобритании признался, что утопил свою супругу в уличной гидромассажной ванне после вечеринки, а затем соврал полиции, заявив, что нашел ее без сознания в воде. Об этом сообщает People.

Во время слушаний в Королевском суде Эйлсбери злоумышленник подтвердил, что именно он погрузил жену под воду, когда пара вернулась домой после вечеринки. Как отмечается, мужчина выждал около 40 минут, прежде чем вызвать службу спасения и заявить диспетчеру, что якобы обнаружил супругу уже мертвой.

«Это трагический случай, и в это непростое время мои мысли и мысли полиции Темз-Вэлли обращены к близким погибшей», — заявил детектив-инспектор Майкл Родди.

Семья женщины ранее направила в прессу обращение. В нем погибшая вспоминается как человек, «дороживший своей ролью матери для своих сыновей».

Родственники подчеркнули, что ее уход «оставил глубокую пустоту», и признались, что им сложно представить жизнь без нее: «Мы всегда будем дорожить ее теплой улыбкой, любящими объятиями и остроумным чувством юмора».

Приговор мужчине будет оглашен 6 марта 2026 года. Мотивы преступления пока не раскрываются.

