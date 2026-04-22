Погибли десятки человек: в Индии произошла серия взрывов на производстве пиротехники

В индийском Триссуре 13 человек погибли при взрыве на заводе

Крупный взрыв произошел на индийском заводе в городе Триссур. Ударная волна ощущалась за несколько километров, часть здания рухнула. Погибли 13 человек, около 40 пострадавших находятся в критическом состоянии. И это не единственная такая трагедия в стране.

Несколькими днями ранее взрыв прогремел на предприятии в городе Сивакаси. Его считают «пиротехнической столицей» Индии. Тогда погибли 25 человек, десятки были ранены.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владикавказе 10 апреля прогремел взрыв в двухэтажном складе с пиротехникой. Впоследствии в здании начался пожар, огонь оперативно потушили. В результате инцидента погибли три человека, еще 15 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже задержаны трое подозреваемых, среди них владелец помещений и двое организаторов производства фейерверков. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

17 апреля во Владикавказе снова прогремел взрыв. Предварительно, инцидент мог произойти в результате детонации фейерверков, которые выбросили в мусорный бак при разборе завалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.