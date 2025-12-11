«Очень лестно»: Марину Кравец сравнивают с Натальей Варлей

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 40 0

В ремейке советской комедии актриса исполнила роль Нины, которую в свое время в фильме сыграла народная артистка РСФСР.

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Марине Кравец говорили, что она похожа на Наталью Варлей

Актриса и телеведущая Марина Кравец призналась, что ее сравнивали с народной артисткой РСФСР Натальей Варлей. Об этом звезда юмористического шоу рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

В ремейке культовой советской комедии Кравец исполнила роль Нины, которую в свое время в фильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» сыграла Варлей.

«Да, когда я ходила с каре. Да, такое было пару лет, и мне прям прилетали такие комментарии, и очень лестно и приятно», — поделилась Кравец.

При этом телеведущая призналась, что не знает, прошла ли бы она кастинг на эту роль в советское время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма. В фильме певица, одетая в костюм с принтом из долларов, сыграла роль главного бухгалтера банка, исполнив хит певицы INSTASAMKA «За деньги да». В картине 70-летняя артистка радостно пляшет и вовсю раскидывает деньги.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Вне конкуренции: Шаляпин поставил Буланову выше Кадышевой в личном рейтинге
14:57
«Очень лестно»: Марину Кравец сравнивают с Натальей Варлей
14:50
Села в машину с «сувениром» от бабушки: таксист спас пенсионерку от мошенников
14:44
Рост аудитории и расширение тематики: сервис VK Видео подвел итоги 2025 года
14:26
Путин: уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях
14:20
Потери в рядах ВСУ превысили миллион

Сейчас читают

Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
«Сын жалуется на кошмары»: контролер высадила из трамвая мать с двумя детьми в Москве
«Никому не было известно»: праправнучка Джека-потрошителя раскрыла тайну семьи
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026