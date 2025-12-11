Вне конкуренции: Шаляпин поставил Буланову выше Кадышевой в личном рейтинге

Прохор Шаляпин оценил Буланову выше Кадышевой как артистку

Первое место в личном рейтинге знаменитых россиянок у певца Прохора Шаляпина занимает заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. Для него она стоит выше, чем народная артиста России Надежда Кадышева. Об этом исполнитель рассказал на шоу журналиста Алены Жигаловой.

Ведущая предложила сыграть Шаляпину в игру «милфа года», где предложила составить ТОП из артисток и блогеров. Прохор заявил, что первое место занимает Татьяна Буланова. Он подчеркнул, что она — фигура вне времени и вне конкуренции.

«На первом месте у меня Таня Буланова. Да, вне конкуренции. Она появилась раньше всех и даже раньше Надежды Кадышевой. <…> На большой сцене, это 92 год. Таня Буланова уже существовала. У нее вышел альбом. Я помню еще ее на бобинах <…> Потом появились кассетники. Вот на кассетах уже появилась Кадышева. Ей мы даем второе место», — заявил Шаляпин.

Блогер также объяснил, почему именно Буланова и Кадышева — две ключевые певицы. Он напомнил, что обе продолжают много работать. Шаляпин отметил, что Буланова постоянно гастролирует, едва успевая передохнуть между городами. Певец даже переписывался с артисткой и посочувствовал тому темпу, в котором она вынуждена жить.

Говоря о Надежде Кадышевой, он подчеркнул, что ее гастрольная активность в таком возрасте вызывает уважение, но при этом — беспокойство. По мнению Шаляпина, певица продолжает выступать, потому что помогает семье и тянет на себе серьезные финансовые обязательства. Он считает нормальным, что артистка поддерживает сына и пытается вывести его на самостоятельный путь.

Когда Жигалова напомнила, что в сети пишут о сыне Кадышевой как об «известном альфонсе, который разводит девушек на деньги», Шаляпин сказал, что и про него говорят то же самое. В студии от певца прозвучала шутка, что при этом он «ни копейки ни у кого не взял», а они «сами все отдавали».

На третье место Шаляпин поставил народную артистку РФ Ларису Долину. И сделал это на фоне ее резонансного судебного спора.

«Я надеюсь, что Боженька поможет и Ларисе, и гражданке Лурье», — сказал певец.

Он подчеркнул, что 120 миллионов рублей придется вернуть, какими бы сложными ни были времена. Шаляпин добавил, что у Долиной достаточно связей и возможностей, чтобы справиться с ситуацией, но сумма «не маленькая» и даже имеет «конкретный вес» — около 23 килограммов в пересчете на наличные.

