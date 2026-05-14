«Не все решают деньги»: Шаляпин обратился к Фадееву из-за дела против Линды

Шаляпин — Фадееву из-за дела против Линды: не все решают деньги

Прохор Шаляпин вступился за певицу Линду в ее конфликте с Максимом Фадеевым и записал эмоциональное обращение к бывшему наставнику артистки. Об этом сообщил портал 7Дней.ру.

Исполнитель выразил недоумение, зачем одному из самых успешных и богатых людей российского шоу-бизнеса ввязываться в судебные склоки. Шаляпин дал понять, что возлагает груз ответственности за скандал именно на продюсера.

«Хочу призвать коллег не ругаться. Вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение — это вот Максиму я говорю, потому что мы вас любим. Не все решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране. Мы вас любим, Линду любим, поэтому помиритесь», — публично обратился к Фадееву Шаляпин.

Линда 12 мая провела целый день на допросе в полиции. После этого появились данные, что артистка проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

Продюсер утверждает, что бывшая подопечная вместе с саунд-продюсером Михаилом Кувшиновым подделала его подпись на бумагах и незаконно присвоила права на ряд сочиненных им композиций. В их числе — хиты «Ворона» и «Северный ветер»,

Сама Линда настаивает на другой версии: якобы Фадеев сам продал ей права и получил солидную сумму наличных от ее отца много лет назад. Певицу 13 мая отпустили после допроса в статусе свидетеля.

