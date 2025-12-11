Плакали бритые: Угольников об актрисах фильма «Батальонъ»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Главные роли в картине о женском батальоне смерти достались двум Мариям — Ароновой и Кожевниковой.

Угольников: главная роль в фильме «Батальонъ» была написана для Марии Ароновой

Главная женская роль в военном фильме «Батальонъ» была написана специально для актрисы Марии Ароновой. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил народный артист России, продюсер картины Игорь Угольников.

«Это моя близкая подруга <…> Роль написана на нее. Когда мы подумали о том, что такое Вторая мировая война после фильма „Брестская крепость“, решили провести эту параллель между Первой и Второй мировой войной и нашли как раз эту историю Марии Бочкаревой (одна из первых русских женщин-офицеров — Прим. ред.), и я понял: вот то, что нужно для Маши Ароновой», — поделился Угольников.

По его словам, актриса стойко выдержала все тяготы съемочного процесса и даже несколько раз «спасала» конфликтные ситуации, происходящие на площадке.

«Маша сыграла роскошно в этой картине, запомнилась нам надолго», — говорит режиссер.

Помимо Ароновой, в фильме «Батальонъ» также принимала участие актриса Мария Кожевникова, известная по сериалу «Универ». Угольников рассказал, что роль Кожевниковой должна была быть намного больше, но накануне съемок режиссер узнал, что актриса ждет ребенка.

«Мне пришлось переделать сценарий, все поменять на ходу», — признался Угольников.

На площадке царил постоянный «нерв» в сочетании с «актерской мощью» Кожевниковой и Ароновой.

«Девочки бритые были, все, как одно целое. Когда мы закончили съемки, я помню, как они все заплакали, девчонки. Мне каждую приходилось, каждую обнимать. Они рыдали, потому что этот их маленький мир, в котором они жили, вот он теперь закончен», — сказал народный артист РФ.

Угольников отметил, что было очень интересно разрушать привычные для всех амплуа и дать возможность Ароновой и Кожевниковой продемонстрировать себя с другой стороны.

Полную версию интервью с Игорем Угольниковым смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

