«Мы с Владом Листьевым верили»: Угольников рассказал о заре телевидения в 1990-е

Режиссер Игорь Угольников: люди в 1990-е верили в светлое начало телевидения

Многие россияне в начале 1990-х годов верили, что телевидение способно изменить мир. Об этом народный артист РФ, актер и режиссер Игорь Угольников заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в рамках спецпроекта «Лана — спрошу!» Ланы Шевченко.

По словам Угольникова, телевидение того периода стремилось работать «на полтона выше» и придерживаться негласных этических правил.

«Шутки ниже пояса не принимались, и нельзя шутить над человеческим недугом, нельзя шутить над старостью, нельзя шутить над тем, что может оскорбить человека и человеческое достоинство», — отметил он.

Артист добавил, что авторам проектов все же удавалось аккуратно поднимать сложные темы, и зритель это чувствовал.

К тому же, Угольников подчеркнул, начало 1990-х было «эпическим временем», когда публика ждала с телеэкранов нового и искреннего подхода. По его словам, зрители надеялись, что даже легкая подача сможет привести к серьезному диалогу.

Говоря о совместной работе с журналистом Владиславом Листьевым, Угольников подчеркнул, что они искренне верили в преобразующую силу телевидения.

«Мы с Владом Листьевым очень верили, что телевидение может изменить жизнь людей. И надеялись на это. Но два выстрела в подъезде в него перечеркнули для меня эту уверенность», — отметил он.

Актер признал, что ностальгирует по времени, когда на телевидении можно было свободно шутить и не ощущать угрозы. Он отметил, что тогда телевизионщики были уверены в завтрашнем дне.

«Вспоминаю то время, когда можно было шутить на телевидении, вспоминаю время, когда мы не чувствовали, что у нас есть какая-то опасность. Мы, знаете, как говорилось тогда, были уверены в завтрашнем дне. И вот он наступил. И теперь у многих людей растерянность: „Как же там, как это произошло, куда мы смотрели все“. А мы смотрели в телевизор», — сказал Угольников, добавив, что в настоящее время многие испытывают растерянность, пытаясь понять, как страна пришла к нынешним реалиям.

