Нужно съесть «радугу»: какие изменения в образе жизни защитят от вирусов зимой

Mirror: Отказ от алкоголя защитит организм от вирусов зимой

Зимой традиционно учащаются случаи сезонных заболеваний — от желудочного гриппа до обычной простуды. В этот период иммунная система испытывает повышенную нагрузку, и даже незначительные вирусы способны на несколько дней уложить человека в постель. Диетолог Эд Тули из The Turmeric Co рассказал, какие простые изменения в образе жизни помогут укрепить защитные силы организма, передает Mirror.

Ешьте «радугу»

По словам эксперта, рацион — первая линия защиты от вирусов. Он рекомендует включать в ежедневное меню как можно больше ярких овощей: морковь, сладкий перец, батат. Ягоды также полезны благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов A, C и E, защищающих иммунные клетки.

При этом Тули советует максимально избегать продуктов с высоким содержанием сахара и глубокой переработки. Особенно это актуально зимой, когда вокруг изобилие праздничных угощений.

Откажитесь от алкоголя

Эксперт предупреждает: алкоголь, особенно сладкие напитки вроде сидра и ликеров, подавляет иммунную функцию именно тогда, когда она нужна больше всего. Контроль потребления напитков в праздничный сезон — важная часть профилактики.

Поддерживайте здоровый кишечный микробиом

Тули подчеркивает важность клетчатки: цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и ферментированные продукты (йогурт, кефир) помогают формировать здоровый микробиом кишечника.

«Когда ваш кишечник здоров и сбалансирован, организм гораздо лучше подготовлен бороться с вирусами… Думайте о своем кишечнике как о тренировочной площадке для вашей иммунной системы», — объяснил диетолог.

Следите за качеством сна

Полноценный отдых — еще один ключевой фактор защиты. Недостаток сна делает организм уязвимым перед вирусами.

«Думайте о сне как о времени, когда ваш организм восстанавливается, а иммунная система перезаряжается», — отметил Тули.

Постоянный недосып создает «долг», который снижает эффективность всех усилий по укреплению здоровья.

Увеличьте потребление витаминов C, D и цинка

Эксперт напомнил, что витамин С помогает укреплять защитные силы. Его источники — цитрусовые и ягоды.

Витамин D регулирует иммунный ответ, и его особенно важно получать в зимние месяцы, когда солнечного света мало.

Цинк также играет важную роль в поддержании иммунитета. Он содержится в мясе, морепродуктах, бобовых и семенах. Последняя рекомендация диетолога — включить в питание куркуму.

«Куркума (в частности, ее активное соединение куркумин) обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают иммунную функцию и помогают организму бороться с инфекциями», — пояснил специалист.

