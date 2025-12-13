Нужно съесть «радугу»: какие изменения в образе жизни защитят от вирусов зимой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Недостаток сна делает человека уязвимым перед болезнями.

Профилактика заболеваний и вирусов зимой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Отказ от алкоголя защитит организм от вирусов зимой

Зимой традиционно учащаются случаи сезонных заболеваний — от желудочного гриппа до обычной простуды. В этот период иммунная система испытывает повышенную нагрузку, и даже незначительные вирусы способны на несколько дней уложить человека в постель. Диетолог Эд Тули из The Turmeric Co рассказал, какие простые изменения в образе жизни помогут укрепить защитные силы организма, передает Mirror.

Ешьте «радугу»

По словам эксперта, рацион — первая линия защиты от вирусов. Он рекомендует включать в ежедневное меню как можно больше ярких овощей: морковь, сладкий перец, батат. Ягоды также полезны благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов A, C и E, защищающих иммунные клетки.

При этом Тули советует максимально избегать продуктов с высоким содержанием сахара и глубокой переработки. Особенно это актуально зимой, когда вокруг изобилие праздничных угощений.

Откажитесь от алкоголя

Эксперт предупреждает: алкоголь, особенно сладкие напитки вроде сидра и ликеров, подавляет иммунную функцию именно тогда, когда она нужна больше всего. Контроль потребления напитков в праздничный сезон — важная часть профилактики.

Поддерживайте здоровый кишечный микробиом

Тули подчеркивает важность клетчатки: цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и ферментированные продукты (йогурт, кефир) помогают формировать здоровый микробиом кишечника.

«Когда ваш кишечник здоров и сбалансирован, организм гораздо лучше подготовлен бороться с вирусами… Думайте о своем кишечнике как о тренировочной площадке для вашей иммунной системы», — объяснил диетолог.

Следите за качеством сна

Полноценный отдых — еще один ключевой фактор защиты. Недостаток сна делает организм уязвимым перед вирусами.

«Думайте о сне как о времени, когда ваш организм восстанавливается, а иммунная система перезаряжается», — отметил Тули.

Постоянный недосып создает «долг», который снижает эффективность всех усилий по укреплению здоровья.

Увеличьте потребление витаминов C, D и цинка

Эксперт напомнил, что витамин С помогает укреплять защитные силы. Его источники — цитрусовые и ягоды.

Витамин D регулирует иммунный ответ, и его особенно важно получать в зимние месяцы, когда солнечного света мало.

Цинк также играет важную роль в поддержании иммунитета. Он содержится в мясе, морепродуктах, бобовых и семенах. Последняя рекомендация диетолога — включить в питание куркуму.

«Куркума (в частности, ее активное соединение куркумин) обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают иммунную функцию и помогают организму бороться с инфекциями», — пояснил специалист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Нужно съесть «радугу»: какие изменения в образе жизни защитят от вирусов зимой
17:38
Как не устроить пожар, заряжая смартфон ночью? Правда и мифы об аккумуляторах
17:19
Легкомоторный самолет разбился на подмосковном аэродроме Новинки
17:19
«Смотрю и радуюсь»: Марк Богатырев о спортивных успехах сына
17:00
Что полезнее для здоровья: спать или качаться в спортзале? Ученые дали ответ
16:48
Решили вернуться? Какие бренды зарегестрировались в России на этой неделе

Сейчас читают

Лужа, разбитое лицо и записка: вызывающее дрожь послание нашли рядом с телом звезды «Криминального чтива»
Смерть или убийство? У Питера Грина была опухоль в легких, но под подозрением криминальная банда
«Лечиться надо»: Бледанс посоветовала ложиться в психбольницы под конец 2025-го
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026