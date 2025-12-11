«Не было выбора»: Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Перед камерами артистки извинились друг перед другом за публичный скандал.

Из-за чего произошел конфликт Иды Галич и Люси Чеботиной

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта

Певицы Ида Галич и Люся Чеботина публично помирились после конфликта, длившегося два года. Примирение состоялось на съемках шоу «Есть вопросики», где девушки смогли обсудить взаимные обиды.

Причиной ссоры стала неявка Чеботиной на съемки шоу Галич.

«Я понимаю, что, возможно, было неправильно все выплескивать в медиаполе. Ну, у меня не было выбора. Ты не отвечала, никто не отвечал. Мне очень хотелось с тобой поговорить. Я извиняюсь за это, а ты можешь извиниться за то, что не приехала», — заявила Галич.

Чеботина объяснила, что в тот день она «„болезненно“ рассталась с парнем ночью перед съемками», и поэтому не смогла приехать или оперативно ответить.

«К сожалению, такое случается. И обычно я тот человек, который приезжает на замену, но в этот момент по определенным причинам… мне кажется, в принципе, потом вся страна уже узнала, что случилось», — сказала певица.

В итоге артистки смогли простить друг другу старые обиды и «зарыть топор войны».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певец Прохор Шаляпин выдал голую правду об отношениях с Дубцовой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
«Напали просто так»: в Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
0:00
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
23:52
Мушки и плесень: чем опасны трендовые елки с бубликами
23:35
«Не было выбора»: Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта
23:21
Захарова: Великобритания готовит общество к военным потерям на Украине
23:10
Роспотребнадзор опроверг данные о циркуляции мутировавшего варианта гриппа

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Долину могли запрограммировать? Мошенники усиленно давили на эмоции певицы
Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую колонию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026