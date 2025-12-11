Роспотребнадзор опроверг данные о циркуляции мутировавшего варианта гриппа

Официальной информации о циркуляции нового, мутировавшего варианта гриппа, который якобы невосприимчив к вакцинации, нет на текущий момент. Об этом написал Роспотребнадзор на сайте.

Известно, что исследования не показали опасных мутаций. При этом все изученные модификации вируса все еще чувствительны к противовирусным препаратам и правильно выявляются тест-системами. Существующая российская вакцина показывает защитный эффект, что доказано лабораторными испытаниями, а также уровнем антител у привитых. В свою очередь против штамма A(H3N2) была проверена и эффективность препарата.

«Роспотребнадзор направил официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию», — отметили в ведомстве.

Уточнялось, что в стране зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: эпидпороги превышены в 17 регионах, однако в основном подъем оценивается как умеренный. Эпидсезон в этом году начался рано, что характерно для штамма A(H3N2).

В ведомстве пояснили, что тяжелых случаев гриппа и резкого роста госпитализаций не наблюдается в России. Региональные службы здравоохранения увеличили контроль за эпидобстановкой. Медработники проводят мониторинг возможных изменений вируса.

Прививка остается самым действенным способом профилактики, добавили в Роспотребнадзоре. При ее постановке заболеваемость вакцинированных составляет лишь 0,02%.

