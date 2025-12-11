Роспотребнадзор опроверг данные о циркуляции мутировавшего варианта гриппа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Существующая российская вакцина показывает защитный эффект.

Распространяется ли мутировавший варианта гриппа в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальной информации о циркуляции нового, мутировавшего варианта гриппа, который якобы невосприимчив к вакцинации, нет на текущий момент. Об этом написал Роспотребнадзор на сайте.

Известно, что исследования не показали опасных мутаций. При этом все изученные модификации вируса все еще чувствительны к противовирусным препаратам и правильно выявляются тест-системами. Существующая российская вакцина показывает защитный эффект, что доказано лабораторными испытаниями, а также уровнем антител у привитых. В свою очередь против штамма A(H3N2) была проверена и эффективность препарата.

«Роспотребнадзор направил официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию», — отметили в ведомстве.

Уточнялось, что в стране зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: эпидпороги превышены в 17 регионах, однако в основном подъем оценивается как умеренный. Эпидсезон в этом году начался рано, что характерно для штамма A(H3N2).

В ведомстве пояснили, что тяжелых случаев гриппа и резкого роста госпитализаций не наблюдается в России. Региональные службы здравоохранения увеличили контроль за эпидобстановкой. Медработники проводят мониторинг возможных изменений вируса.

Прививка остается самым действенным способом профилактики, добавили в Роспотребнадзоре. При ее постановке заболеваемость вакцинированных составляет лишь 0,02%.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач предупредила о «буме» цирроза печени в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
«Напали просто так»: в Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
0:00
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
23:52
Мушки и плесень: чем опасны трендовые елки с бубликами
23:35
«Не было выбора»: Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта
23:21
Захарова: Великобритания готовит общество к военным потерям на Украине
23:10
Роспотребнадзор опроверг данные о циркуляции мутировавшего варианта гриппа

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Долину могли запрограммировать? Мошенники усиленно давили на эмоции певицы
Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую колонию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026