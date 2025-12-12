Посол РФ заявил о намерении Лаоса продолжить принимать на лечение бойцов СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Лаос продолжит лечить бойцов СВО — заявление посла

Лаос выразил готовность и в дальнейшем оказывать медицинскую помощь российским бойцам, которые участвовали в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Известиям» сообщил посол России в Лаосе Сергей Жесткий.

«Лаосская сторона говорит, что готова принимать наших бойцов и дальше. Мы за это им крайне признательны, за такое доброе и человечное отношение, которое основывается на наших дружественных связях», — подчеркнул дипломат.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что РФ высоко ценит солидарность Лаоса по принципиально международным вопросам. По его словам, огромное значение для России имеет помощь Лаоса в реабилитации раненых российских военнослужащих.

Шойгу находится с визитом в Лаосе с 10 по 12 декабря.

