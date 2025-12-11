«Смотрите, куда садитесь»: в Казани женщина получила ожог ягодиц в трамвае

Диана Кулманакова
Персонал больницы рассказал о ее состоянии.

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В Казани женщина получила ожог ягодиц из-за сидения в трамвае

В Казани 64-летняя пассажирка трамвая оказалась в больнице после того, как получила химический ожог. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы в своем Telegram-канале.

«Пострадавшую доставили в РКБ Татарстана и госпитализировали в ожоговое отделение с диагнозом. Проводится лечение. Берегите себя! Смотрите, куда садитесь», — говорится в публикации.

Со слов женщины, она присела в салоне трамвая и спустя некоторое время ощутила сильное жжение. Пострадавшая добралась до дома и вызвала врачей. Медики диагностировали химический ожог ягодичной области. Женщина получает необходимое лечение, ее состояние контролируют специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка. Молодой человек воспламенил лист бумаги и бросил его в находившегося рядом мужчину. Все произошло ночью. Когда пассажир проснулся, он был уже объят пламенем. Мужчина выбрался на платформу, где его заметили сотрудники полиции и потушили.

