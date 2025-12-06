Прямо посреди ночи: студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Когда мужчина проснулся, он был уже объят пламенем.

Студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка

Фото: www.globallookpress.com/Michael Nagle

Студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка

В метро Нью-Йорка 18-летний молодой человек поджег лист бумаги и бросил его рядом со спящим 56-летним мужчиной. Об этом сообщает The Mirror.

Все произошло ночью. Когда пассажир проснулся, он был уже объят пламенем. Мужчина выбрался на платформу, где его заметили сотрудники полиции и потушили.

Его доставили в больницу с тяжелыми ожогами в критическом состоянии. Известно, что подозреваемый в поджоге юноша ухаживает за своей матерью-инвалидом, судимостей у него нет. О причинах своего поступка парень не сообщил. Поджигатель заключен под стражу, ему грозит тюремный срок до 25 лет.

