Прямо посреди ночи: студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка

Студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка

В метро Нью-Йорка 18-летний молодой человек поджег лист бумаги и бросил его рядом со спящим 56-летним мужчиной. Об этом сообщает The Mirror.

Все произошло ночью. Когда пассажир проснулся, он был уже объят пламенем. Мужчина выбрался на платформу, где его заметили сотрудники полиции и потушили.

Его доставили в больницу с тяжелыми ожогами в критическом состоянии. Известно, что подозреваемый в поджоге юноша ухаживает за своей матерью-инвалидом, судимостей у него нет. О причинах своего поступка парень не сообщил. Поджигатель заключен под стражу, ему грозит тюремный срок до 25 лет.

