В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Жильцы двух подъездов дома смогли вернуться в свои квартиры.

Что известно о пострадавших при взрыве газа в Петровом Вале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одна из пострадавших при взрыве газа в Петровом Вале находится в реанимации

Одна из пострадавших в результате взрыва газа в Петровом Вале Волгоградской области находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что женщина 1945 года рождения была доставлена в реанимационное отделение, сотрудники медицинского учреждения оценивают ее состояние как тяжелое и делают все необходимое, чтобы спасти ее.

Также в больницу госпитализировали еще троих пострадавших, среди которых ребенок. Они находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также известно, что жильцы двух подъездов пострадавшего дома смогли вернуться в свои квартиры. В подъезде, где произошел взрыв, продолжают работать оперативные службы.

«По итогам обследования дома, пострадавшего, по предварительной версии, в результате хлопка газа, принято решение о возвращении жильцов двух из трех подъездов в свои квартиры», — отметили в администрации.

В четверг, 11 декабря, в Петровом Вале Волгоградской области в одном из жилых домов произошел взрыв. По предварительной информации, это произошло в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. Из дома были эвакуированы 48 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-под завалов после взрыва в Волгоградской области спасли человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:47
Ану де Армас признали самой красивой актрисой 2025 года
22:41
Путин созвонился с командирами подразделений ВС РФ на передовой
22:34
От Юрмалы до Подмосковья: что известно о недвижимости Ларисы Долиной
22:19
«Возникают трудности»: в США заговорили о «новой холодной войне» с Европой
22:15
«Вернулся в родную гавань»: политолог оценил значение освобождения Северска
22:04
Таксист в Подмосковье помог вернуть деньги пенсионерке, которую обманули мошенники

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Долину могли запрограммировать? Мошенники усиленно давили на эмоции певицы
Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую колонию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026