Из-под завалов после взрыва в Волгоградской области спасли человека

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Еще 48 человек были эвакуированы.

Что известно о взрыве в Волгоградской области

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Волгоградской области, в городе Петров Вал, после взрыва из-под завалов дома был спасен один человек. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что 48 человек были эвакуированы. Площадь разрушения в жилом доме составляет 90 квадратных метров. Также известно, что при обрушении дома пострадали четыре человека, включая ребенка.

«Для жильцов развернут пункт временного размещения. На месте работают 29 сотрудников и 12 единиц техники», — сообщили в МЧС РФ.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение эксплуатации газового оборудования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв произошел в жилом доме под Волгоградом. По предварительной информации, громкий хлопок прозвучал примерно в 14:45. Известно, что одна из квартир на пятом этаже разрушена до основания. При этом в соседних домах взрывная волна выбила окна. Экстренные службы работают на месте происшествия в настоящее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Умер снявшийся в «Параде дураков» актер Юн Иль Бон
16:35
Альфонс с сайта знакомств оставил жительницу Казани без 300 тысяч рублей
16:31
Молодые партийцы представили предвыборную стратегию на слете ЛДПР
16:25
Из-под завалов после взрыва в Волгоградской области спасли человека
16:25
Не деньги и не статус: россиянки назвали самое ценное качество в мужчинах
16:19
«Удобно»: Прохор Шаляпин купил квартиру матери рядом со своей

Сейчас читают

Иск на 35 млн рублей: новый поворот в деле о покушении на Маргариту Симоньян
«Да я нищий»: Шаляпин признался, что не завел семью из-за финансовых проблем
Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026