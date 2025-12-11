«Вернулся в родную гавань»: политолог оценил значение освобождения Северска

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Эксперт отметил, что событие демонстрирует силы России решить все цели и задачи спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Политолог Ярошенко: освобождение Северска имеет огромное политическое значение

Освобождение города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеет большое политическое и символическое значение. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Алексей Ярошенко.

«Освобождение Северска имеет огромное политическое, символическое и идеологическое значение… Всем „ястребам“ на Западе и на остатках украинского режима должно быть ясно, что РФ не удастся склонить к невыгодным для нее условиям», — говорит политолог.

По словам Ярошенко, Россия достигнет всех целей и устранит первопричины конфликта, поскольку у страны есть для этого военные силы, и она освобождением Северска это показала.

Ярошенко добавил, что жители Северска празднуют освобождение от киевского режима, которого ждали на протяжении долгих лет.

«После трех десятилетий скитаний они вернулись домой, в родную гавань, в Россию», — заключил Ярошенко.

Об освобождении города Северска президенту России Владимиру Путину доложили в четверг, 11 декабря. В конце ноября сообщалось, что Российская армия окружила населенный пункт с трех сторон. Глава государства отметил, что успехи группировки войск «Южная» в Северске приближают новое, успешное наступление и по другим направлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский лидер Владимир Путин назвал успехи ВС РФ в зоне спецоперации подарками стране к Новому году. Путин отметил, что в то время как гражданские готовятся к праздникам, военнослужащие остаются на позициях и несут службу, рискуя своими жизнями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

