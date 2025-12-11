Путин назвал успехи ВС РФ в зоне спецоперации подарками стране к Новому году

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и, по словам президента Владимира Путина, так «готовят свои подарки стране» к Новому году. Об этом глава государства заявил на совещании по обстановке в зоне СВО, проходившем по видеосвязи.

Путин отметил, что в то время как гражданские готовятся к праздникам, военнослужащие остаются на позициях и несут службу, рискуя своими жизнями. Он подчеркнул, что бойцы фактически работают «у своей печи» — так российский лидер образно описал роль военнослужащих на фронте.

«Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность, а кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине», — подчеркнул Путин.

В обсуждении приняли участие начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующий группировкой «Южная» Сергей Медведев и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов. Также командующие доложили президенту о переходе Северска в ДНР под контроль российских сил.

Северск расположен на северо-западе Донбасса, примерно в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. До Артемовска от города около 30 километров. Для властей киевского режима этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как позволяет прикрывать направления на Лиман и Славянск — ключевые центры подконтрольной Киеву части региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отметил, что инициатива в зоне СВО находится в руках Вооруженных сил России.

