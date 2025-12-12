Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 44 0

Для артиста всегда были значимы провозглашенные идеалы конкурса: единство, инклюзивность и достоинство.

Почему победитель «Евровидения-2024» отказался от награды

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Gonzales Photo/Tilman Jent

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды из-за допуска Израиля

Победитель «Евровидения-2024» года швейцарский исполнитель Немо Меттлер отказался от своего призового трофея в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля. Он отправил трофей обратно в штаб-квартиру Европейского вещательного союза (EBU). Об этом артист сообщил на своей личной страничке в Instagram*.

По мнению артиста, он больше не считает награду своей, поскольку решение EBU допустить участие Израиля противоречит заявляемым принципам конкурса.

Певец подчеркнул, что его позиция не направлена против отдельных исполнителей, она касается исключительно действий организаторов и их несоответствия провозглашенным идеалам.

Немо добавил, что «Евровидение» не один раз использовался в качестве улучшения имиджа государств, обвиняемых в серьезных нарушениях. Артист отметил, что ценности единства, инклюзивности и достоинства всегда были для него важными, и именно этим конкурс был значим.

По словам Меттлера, по заключению независимой международной комиссии ООН, действия Израиля были признаны геноцидом, что противоречит между идеалами конкурса и решением Европейского вещательного союза.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, «Евровидение» оказалось под угрозой отмены из-за отказа стран от участия. В настоящее время четыре страны объявили, что пропустят конкурс в следующем году. Причиной тому — допуск Израиля, действия которого были признаны геноцидом в Секторе Газа.

Байкот объявили Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения, которые не тольконе будут отправлять своих артистов на конкурс, но и отменят телевизионные трансляции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:09
Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро
2:50
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию
2:31
Владимир Путин прилетел в Туркмению с двухдневным визитом
2:17
Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
1:58
Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля
1:39
Суд оставил в силе иск «Перекрестка» к компании Ивлеевой за срыв поставок чипсов

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Далеко и надолго: женщина отправила прах мужа в стратосферу
Под Новосибирском сотрудники почты инсценировали пожар и украли 9,8 миллиона рублей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026