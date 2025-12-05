Четыре страны бойкотируют «Евровидение» из-за допуска Израиля

Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения отказались от участия в конкурсе 2026 года.

Евровидение оказалось под угрозой отмены. Уже четыре страны объявили, что пропустят его в следующем году.

А все потому что организаторы все-таки включили в число участников Израиль, который многие требовали не допускать к конкурсу из-за геноцида в Секторе Газа.

После такого решения бойкотировать Евровидение решили Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения. Причем они не просто не будут отправлять своих артистов, но и отменили телевизионные трансляции.

