Четыре страны бойкотируют «Евровидение» из-за допуска Израиля

Евровидение оказалось под угрозой отмены. Уже четыре страны объявили, что пропустят его в следующем году.

А все потому что организаторы все-таки включили в число участников Израиль, который многие требовали не допускать к конкурсу из-за геноцида в Секторе Газа.

После такого решения бойкотировать Евровидение решили Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения. Причем они не просто не будут отправлять своих артистов, но и отменили телевизионные трансляции.

