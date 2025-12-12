Трамп заявил об обсуждении с Россией и Китаем сокращения ядерных арсеналов

Анастасия Антоненко
Этот вопрос американский президент поднимал еще в начале года.

Трамп обсуждает с Россией и Китаем вопрос денуклеаризации

Фото: Reuters/Al Drago

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении переговоров с Россией и Китайской Народной Республикой (КНР) по вопросу сокращения ядерного оружия (денуклеаризация). Об этом он сообщил во время общения со СМИ в Белом доме.

Американский лидер отметил, что все стороны проявляют глубокий интерес к данной теме. Трамп подчеркнул, что вопрос ядерного разоружения является ключевым и достичь его решения хотят все стороны, включая Россию.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в марте 2025 года американский лидер заявлял о надежде на продуктивные переговоры о денуклеаризации с Россией. Кроме того, Трамп призывал в целом весь мир сделать шаг в пользу отказа от ядерного оружия. По мнению президента США, мощность такого рода вооружения «сумасшедшая», именно поэтому очень важно принять решение об отказе от его использования.

Дональд Трамп также упоминал свой предыдущий президентский срок, когда он достиг взаимности в этом вопросе с Москвой, а также беседовал на эту тему с руководством Китая.

