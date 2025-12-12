Мишустин: ЕАЭС показал достойные результаты по ключевым показателям в 2025 году

Глава правительства России Михаил Мишустин выразил удовлетворение предварительными итогами деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году, отметив положительные тенденции по основным экономическим направлениям. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета, проходившем в расширенном формате.

Среди ключевых достижений Мишустин выделил рост ВВП, промышленного производства, сельского хозяйства, строительства и оборота розничной торговли.

Премьер-министр подчеркнул значительное увеличение доли расчетов в национальных валютах внутри ЕАЭС — до 93%, а также отметил растущую заинтересованность в выстраивании торгово-экономических связей со странами, не входящими в Союз.

Встреча состоялась в Москве и стала 45-й по счету, начиная с момента основания ЕАЭС 1 января 2015 года, и четвертой в течение текущего, 2025-го года.

Участники мероприятия обсудили дальнейшие шаги по углублению евразийской экономической интеграции, включая совершенствование функционирования общего рынка, взаимодействие в энергетическом секторе, промышленности и сельском хозяйстве. Эту информацию предоставила пресс-служба российского правительства.

