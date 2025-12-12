Фонд помощи детям Донбасса доставил гуманитарную помощь в ЛНР

Тем, кто только делает первые шаги в большом спорте, сейчас нужна особая поддержка. В том числе тем, кто до сих пор регулярно оказывается под обстрелами, но продолжает идти к своей мечте.

Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ» доставил крупную партию гуманитарной помощи воспитанникам Луганского училища олимпийского резерва. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин продолжит.

Неправда, что плохие условия жизни закаляют чемпионский характер. По обшарпанному коридору с Максом Полянским, воспитанником Луганского училища олимпийского резерва, идем в его комнату.

«Это моя комната. Здесь кровать, смотрите. Тут есть фанера, и вот эта железная прогибается! Так что сплю на чем могу», — рассказал он.

Отдыхать на таких матрасах и потом еще успешно учиться — невозможно, сетуют донбасские спортсмены. Это касается и кроватей, и всей мебели в общежитиях.

Многие воспитанники училища — это ребята из прифронтовых городов, где до сих пор происходят периодические обстрелы, поэтому они даже на выходных стараются не покидать стен общежития. Это не просто место отдыха, это сейчас — их настоящий дом.

Поэтому благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «РОССИЯ», решил помочь будущим российским олимпийцам.

«К сожалению, мебель, постельные принадлежности в этом общежитии давно не обновлялись. И поэтому было принято решение помочь училищу, закупить для них новую мебель, матрасы, постельное белье, тумбочки, столы», — подлилась директор Фонда Кристина Федосеева.

В училище более 400 детей от 12 до 18 лет, почти все они живут в общежитии. Поэтому из Москвы в Луганск тремя фурами в течение недели прибывали и прибывали все эти необходимы вещи, включая ортопедические матрасы и современные кровати.

«Намного лучше. Здесь именно профильная труба квадратная и жесткость намного лучше, чем в прошлых. И дети весом свыше 70 килограммов уже прогибали их, и было очень неудобно им отдыхать», — объяснил заместитель директора ФГБУ ПОО «Луганское ГУОР» Геннадий Резниченко.

За свою историю училище выпустило сотни мастеров международного класса и чемпионов не только Европы и мира, но и не раз бравших олимпийское золото. Здесь готовят спортсменов по 60 видам — от футбола и бокса до легкой атлетики и велоспорта.

И все эти годы в общежитии, по сути, не было ни капитального ремонта, ни должного обновления материальной базы.

«Училище было открыто в 1971 году. Родители своими силами иногда производили тут… Ну а ремонта здесь как такового не было», — рассказала заведующая общежитием ФГБУ ПОО «Луганское ГУОР» Наталья Руденко.

Благодаря Фонду помощи детям Донбасса, созданному Акционерным Банком «РОССИЯ», теперь спортсменам из ЛНР будет чуть лучше жить и куда приятнее тренироваться. Благотворители не прекращают работу и открывают еще и детские развивающие комнаты в больницах и поликлиниках. Накануне в ЛНР была открыта уже 12-я по счету. А всего за годы СВО фонду удалось помочь более 34 тысячам детей Донбасса.

