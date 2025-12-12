Полет нормальный: парашютист в Австралии зацепился стропами за хвост самолета

Драма в воздухе развернулась на высоте четырех километров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Парашютист в Австралии зацепился стропами за хвост самолета

Опаснейший инцидент произошел в небе над Австралией. Эти кадры сейчас расходятся по соцсетям.

Во время прыжка парашютист случайно выдернул карабин. В итоге купол раскрылся еще в салоне и зацепился за хвост самолета.

Мужчина повис в воздухе на высоте почти четырех километров. Но экстремал не растерялся, достал нож и перерезал запутавшиеся стропы. А уже в свободном падении сумел раскрыть запасной парашют и благополучно приземлиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что в американском городе Нэшвилл тандемный прыжок с парашютом завершился гибелью инструктора. Ученик при этом смог выжить, сообщает People. По информации издания, во время прыжка инструктор и курсант каким-то образом разъединились, и 35-летний мужчина рухнул с неба без парашюта.

Полицейский вертолет обнаружил тело инструктора на поляне в лесной зоне рядом с шоссе Эшленд-Сити. Второй парашютист выжил благодаря тому, что зацепился за дерево и получил минимальные травмы.

