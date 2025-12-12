Жертв заставили лгать демонические сущности: педиатр-насильник отрицает вину

People: педиатр-насильник заявил, что его жертв заставили лгать демонические сущности

Бывшего педиатра из американского штата Мэриленд приговорили к 30 годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними пациентками. Он отрицает вину и утверждает, что жертвы солгали под влиянием «демонических сущностей». Об этом сообщает People.

Расследование

Расследование началось в мае 2019 года после обращения матери 11-летней потерпевшей в полицию. Женщина сообщила, что ее дочь подверглась сексуальному насилию во время педиатрического осмотра. Девочку привели к врачу с незначительным кожным заболеванием.

По данным следствия, ребенок рассказал, что врач засунул руку ей под одежду и прикасался к интимной области. Семья после этого сменила педиатра.

К расследованию были привлечены Служба защиты детей и Центр защиты прав детей. Во время судебно-медицинской экспертизы девочка дала аналогичные показания. После этого мужчина был арестован.

Другие жертвы

В ходе следствия правоохранительные органы установили, что возможными жертвами врача могут быть как минимум 24 несовершеннолетние пациентки. Предполагаемые эпизоды насилия происходили в период с 1980 по 2018 год.

После предъявления обвинений суд разрешил обвиняемому продолжать медицинскую практику. Позднее, в рамках условий освобождения под залог, он согласился прекратить врачебную деятельность.

Позиция обвинения

Прокурор округа Фредерик Чарли Смит заявил, что часть преступлений совершалась во время приемов, когда родители находились рядом и полагали, что врач проводит стандартный осмотр.

По словам прокурора, подсудимый не признал вину и не выразил раскаяния. Во время судебных слушаний он утверждал, что жертвы лгали, объясняя это вмешательством «демонических сущностей». Эти заявления были отражены в материалах суда.

Приговор

По информации прокуратуры, в отношении мужчины выдвигалось более 97 обвинений. Суд постановил рассматривать дело без привязки к отдельным потерпевшим, что привело к вынесению единого приговора.

Суд признал 74-летнего мужчину виновным в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, а также в трех преступлениях сексуального характера. Приговор был вынесен 8 декабря. Суд также засчитал 2087 дней, которые подсудимый уже провел под стражей, следует из пресс-релиза прокуратуры.

Прокуратура не исключает возбуждения новых дел и призывает возможных пострадавших обращаться в правоохранительные органы. После освобождения мужчина будет обязан зарегистрироваться как лицо, совершившее преступление сексуального характера, и пройти пятилетний период надзора.

