Самоубийства и цирроз: трагедии актеров «Улиц разбитых фонарей», ушедших слишком рано

Многие актеры сериала «Улица разбитых фонарей» ушли из жизни слишком рано

Актеры второго плана создавали неповторимую атмосферу «Улиц разбитых фонарей» и других культовых криминальных сериалов. Для многих из них работа в эпизодах была не просто профессией, а главным делом жизни. Увы, судьба распорядилась жестоко.

Несколько артистов ушли рано и при столь трагических обстоятельствах, что их истории стали отражением невидимой стороны актерской профессии: одиночества, болезней, финансовых трудностей и сломанных надежд.

Андрей Бабенко: от драматического театра до ролей «в форме»

Кадр из сериала «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6», 2004г

Однофамилец актрисы Алены Бабенко не был знаменитым исполнителем главных ролей, но зрители хорошо знали его по множеству сериалов о милиции и спецслужбах. Некоторые проекты с его участием вышли уже после его смерти.

Андрей родился в Мурманске, куда его мать переехала из Тульской области. Он рос любознательным и увлечения имел разнообразные: от спорта до игры на гитаре. Позже сфокусировался на философии и нейробиологии, но приоритетом всегда оставалось актерство.

Андрей учился в школе-студии при Мурманском драматическом театре в мастерской Султана Абдиева, с которым сотрудничал семь лет. Он сыграл Дракона в постановке по пьесе Евгения Шварца, Гастона в «Даме с камелиями», помещика Аполлона Окоемова в «Красавце-мужчине». В 2004 году покинул театр и переехал в Санкт-Петербург, где оказался востребован в сериалах, особенно в криминальном жанре.

В декабре этого года артисту могло исполниться 50 лет, однако он ушел из жизни еще в июле 2023 года.

Экранные работы Бабенко

Андрей активно снимался с начала нулевых, преимущественно в эпизодах. Он появился в «Тайнах следствия», «Морском узле», неоднократно — в «Улицах разбитых фонарей», где сыграл кассира, Волгина, Виталия Мочало и Михаила Гавриленкова.

Позже он снимался в «Морских дьяволах», «Мангусте», «Гончих», «Гаишниках», «Защите Красина», «Литейном», «Ментовских войнах», «Качелях», «Шпильках» и «Леснике». В разных проектах он играл врачей, охранников, следователей, военных и оперативников. Среди его поздних работ — «Струны», «Полицейское братство» и «Филин». Бабенко должен был участвовать в новом сезоне сериала «Крепкие орешки», но этому помешала трагедия.

Долги, одиночество и подработка курьером

Фильм «Союз спасения. Время гнева» стал последней работой Андрея при жизни. Проекты «Преступление» и «В тени больших чисел. По следу дождя» вышли уже после его смерти 24 июля 2023 года.

Несмотря на востребованность, крупных гонораров артист не получал и часто занимал деньги. В последние месяцы он работал курьером. Жил один, поэтому точный момент смерти неизвестен: его тело нашли, когда он не явился на съемки 26 июля.

Друг Андрея Максим Бриус вспоминал, что у него не было семьи. Съемочная группа начала искать актера, когда он перестал отвечать на звонки. Друг подчеркивал, что артист был ответственным человеком, поэтому отсутствие без предупреждения сразу вызвало тревогу.

Следствие решило, что 47-летний актер покончил с собой. Пользователи форумов обсуждали, что, возможно, у Андрея не нашлось человека, который смог бы удержать его от рокового шага, и сожалели о его раннем уходе. Коллеги и близкие собирали деньги на его похороны, поскольку у актера не осталось накоплений. Попрощались с ним 31 июля 2023-го.

Александр Орловский: успех на экране и трагический финал

Фото: Кадр из сериала «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5», 2003г

Коллега Бабенко по «Улицам разбитых фонарей» Александр Орловский также снимался в популярных криминальных сериалах. Он окончил ЛГИТМиК, работал в театре «АпАРТе», затем перебрался в Петербург. Снимался в «Морских дьяволах», «Ментовских войнах», «Азазеле» и «Агенте национальной безопасности».

В 2014 году он неожиданно завершил карьеру, переехал в Благовещенск и стал редко общаться с друзьями. Орловский умер в возрасте 61 года от сердечного приступа. Его тело нашли лишь через неделю — он жил один, помощь подоспела слишком поздно.

Сергей Рыбин: стойкость, болезнь и последние месяцы жизни

Кадр из х/ф «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ», реж.: Владимир Койфман, 2019г

Осенью 2023 года ушел из жизни еще один эпизодник «Улиц разбитых фонарей» — Сергей Рыбин. Он снимался в «Невском», «Тайнах следствия», «Морских дьяволах» и других проектах.

Сестра заботилась о Сергеe, коллеги отзывались о нем тепло. О болезни стало известно случайно — в марте он попал в больницу, где врачи диагностировали цирроз. Друг актера Александр рассказывал, что Рыбин признавал тяжесть своего состояния, вспоминая о жизни с иронией. Несмотря на поддержку окружения, болезнь оказалась сильнее.

Георгий Николаев: поздний дебют и внезапный уход

Кадр из сериала «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15», 2015-2016г

Звезда Театра драмы Карелии Георгий Николаев пришел в кино поздно — в 2016 году, когда сыграл эпизод в 15-м сезоне «Улиц разбитых фонарей». Затем были роли в «Крепких орешках», «Своих», «Фитнесе» и «Спасской».

В марте 2024 года 53-летний актер перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Когда квартиру вскрыли, его нашли мертвым. Похоронили Николаева на родине — в Петрозаводске.

Александр Никаноров: успешный режиссер и трагическая развязка

Кадр из сериала «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12», 2011-2012г

Александр Никаноров был известен как второй режиссер БДТ, хотя сыграл и в двух сезонах «Улиц разбитых фонарей». Он участвовал в иммерсивных шоу, экспериментальных спектаклях и работал на Театральной олимпиаде.

В сентябре 2023 года, вскоре после своего 40-летия, Никаноров уехал на велосипеде и исчез. Дома нашли записку, похожую на предсмертную. Его искали волонтеры «Лизы Алерт». Через три дня грибник обнаружил тело. Друзья спорят, что стало причиной трагедии: депрессия или криминальный след. Некоторые знакомые считали, что он мог столкнуться с опасными людьми, и не исключали, что смерть могла быть насильственной.

