Рэпер Снуп Догг стал почетным олимпийским тренером сборной США

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг занял пост почетного тренера сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета США (USOPC).

Опыт у рэпера уже есть — в 2024 году он освещал летние Игры в Париже в качестве журналиста. Звезде доверили пронос олимпийского огня на открытии игр и речь на закрывающей церемонии.

Рэпер станет первым почетным тренером американской сборной в волонтерской должности, которая направлена на моральную поддержку олимпийцев вне спортивных состязаний.

В сообщении Олимпийского комитета указано, что страсть знаменитого музыканта к общественной деятельности, а также его юмор и душевность помогут воодушевить спортсменов национальной сборной.

На закрытии Игр в Париже в 2024 году помимо Снуп Догга выступала певица Билли Айлиш и группа Red Hot Chili Peppers. Программа завершения Олимпиады включала записанные и живые номера артистов.

