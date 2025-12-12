Бездомный житель Гонконга притворялся пострадавшим от пожара в Тай По

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Он получал помощь от нескольких организаций.

Житель Гонконга притворялся пострадавшим от пожара

Фото: www.globallookpress.com/Kobe Li

SСМР: Бездомный житель Гонконга притворялся пострадавшим от пожара в Тай По

Безработный житель Гонконга был заключен под стражу по подозрению в незаконном получении финансовой помощи, предназначенной для пострадавших от крупного пожара в районе Тай По. Об этом стало известно во время его первого появления в суде Фанлин, передает South China Morning Post.

Подозрение в хищении средств для пострадавших

Житель района Квай, 36-летний Чун Фун Чун-кит, подозревается в хищении 18 тысяч гонконгских долларов (около 184 тысяч рублей), выделенных в рамках экстренной помощи жертвам пожара, произошедшего в прошлом месяце. В результате трагедии погибло как минимум 160 человек.

Во время первого судебного заседания обвиняемому не потребовалось заявлять о признании или непризнании вины, поскольку прокуратура запросила дополнительное время для проведения расследования. Суд постановил оставить мужчину под стражей.

Использование чужой личности

Согласно обвинительному заключению, Фун Чун-кит зарегистрировался в Департаменте социального обеспечения, представившись пострадавшим от пожара в доме Ван Фук. Он утверждал, что является Чан Манхимом и проживал в квартире на пятом этаже здания.

Однако, как установило следствие, на самом деле в указанной квартире проживал другой человек — Вон Камхун.

Получение помощи от нескольких организаций

Следствие считает, что обвиняемый использовал поддельные документы для получения гуманитарной помощи на общую сумму 18 тысяч гонконгских долларов. Средства были перечислены ему несколькими организациями, включая Министерство внутренних дел, Благотворительное общество Лок Син Тонг в Коулуне и Гонконгскую англиканскую церковь Шэн Кунг Хуэй.

Задержание после получения средств

Согласно судебным документам, вскоре после получения финансовой помощи от одной из благотворительных организаций обвиняемого остановили сотрудники полиции. При проверке он не смог предъявить удостоверение личности по требованию правоохранителей.

Расследование продолжается. Судебные органы рассматривают дополнительные материалы дела.

