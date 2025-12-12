В Шереметьево у иностранца обнаружили 12 православных икон на 1,3 млн рублей

Диана Кулманакова
Образы относятся к началу XXI века и изготовлены из дерева с покрытием из левкаса, темперы и золочения.

В Шереметьево у иностранца обнаружили 12 православных икон

Фото: Пресс-служба таможни аэропорта Шереметьево

В Шереметьево в багаже гражданина Греции были обнаружены 12 православных икон общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Мужчина пытался ввезти их в Россию без декларации. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Как сообщается, иностранца, прибывшего рейсом из Белграда, остановили в «зеленом» коридоре в ходе выборочного таможенного контроля. При досмотре багажа инспекторы нашли 12 икон, разложенных по чемоданам среди личных вещей пассажира.

Фото: Пресс-служба таможни аэропорта Шереметьево

Мужчина пояснил, что приобрел образы на родине за 2,8 тысячи евро (около 260 тысяч рублей) и не знал о необходимости их декларирования. Однако, согласно заключению таможенного эксперта, иконы относятся к началу XXI века и изготовлены из дерева с покрытием из левкаса, темперы и золочения.

Среди обнаруженных образов — «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон», «Святой Георгий Победоносец».

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Мужчина оплатил штраф в размере 682 тысяч рублей, что составляет половину стоимости икон.

