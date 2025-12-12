Пенсионер из Пензы пытался познакомиться, рассылая интимные фото случайным людям

В Пензе 64-летний пенсионер разослал более 200 интимных фото случайным людям в попытке познакомиться. Об этом сообщает УМВД по области в своем Telegram-канале.

«Один из пользователей популярной социальной сети причастен к распространению материалов порнографического характера. В ходе проверки полицейские установили более 200 эпизодов противоправных действий указанного пользователя», — говорится в сообщении.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель Пензы 1961 года рождения.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что отправлял свои личные фотографии интимного содержания неизвестным лицам с целью дальнейшего знакомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нейросеть подтолкнула мужчину к убийству матери. В переписках с чат-ботом он делился параноидальными идеями — в частности, был уверен, что его мать шпионит за ним и хочет причинить вред.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.