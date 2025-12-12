Ученые выяснили, что кастрация и стерилизация продлевают жизнь

|
Диана Кулманакова
Специалисты проанализировали данные о 117 видах млекопитающих.

Как кастрация или стерилизация повлияет на питомца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Nature: Кастрация и стерилизация продлевают жизнь самцов и самок разных видов

Стерилизация и кастрация увеличивают продолжительность жизни у самцов и самок многих видов в среднем на 10–20%. Результаты работы ученых Университета Отаго опубликованы в журнале Nature.

Специалисты проанализировали данные о 117 видах млекопитающих, содержащихся в зоопарках и океанариумах. Исследование показало, что постоянная гормональная контрацепция и хирургическая стерилизация в среднем увеличивают продолжительность жизни на 10–20%. При этом эффект зависел от условий содержания животных и возраста, в котором проводилось вмешательство.

Выводы подтвердил и метаанализ ранее опубликованных научных работ, посвященных стерилизации позвоночных животных. По словам авторов, размножение связано с высокими физиологическими затратами, а влияние внешней среды может как усиливать, так и ослаблять эти издержки.

Соавтор исследования Фернандо Колчеро из Института эволюционной антропологии Макса Планка пояснил, что у самцов подавление репродуктивной функции снижает смертность, связанную с рискованным поведением.

У самок же уменьшается вероятность летального исхода от инфекций, что, вероятно, связано со снижением энергетической нагрузки на организм во время беременности, лактации и ухода за потомством.

Исследователи также отметили, что у самцов увеличение продолжительности жизни наблюдалось после кастрации, но не после вазэктомии, что указывает на ключевую роль половых гормонов. Наиболее выраженный эффект был зафиксирован при кастрации в раннем возрасте, особенно у лабораторных животных, где также отмечалось улучшение здоровья в старости.

У самок, напротив, продолжительность жизни увеличивалась после разных типов стерилизации, и эффект не зависел от возраста вмешательства. Это, по мнению ученых, говорит о влиянии снижения общих репродуктивных затрат, а не отдельного гормонального механизма.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные данные не следует напрямую переносить на человека. В частности, удаление яичников у женщин может негативно сказываться на здоровье в пожилом возрасте. Тем не менее результаты помогают лучше понять так называемый «парадокс постменопаузы», при котором женщины живут дольше мужчин, но с возрастом становятся более уязвимыми.

