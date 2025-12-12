Пассажира арестовали за попытку открыть дверь самолета во время рейса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

В Гонконге пассажира арестовали за попытку открыть дверь сам

Фото: www.globallookpress.com/Vernon Yuen

Пассажир самолета авиакомпании Cathay Pacific был арестован после попытки открыть дверь во время транстихоокеанского рейса из Бостона в Гонконг. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел во время полета

Уточняется, что на борту рейса CX811 20-летний мужчина из Китая попытался открыть дверь самолета.

Представитель авиакомпании сообщил, что экипаж оперативно отреагировал на ситуацию: проверил, надежно ли закрыта дверь, и уведомил соответствующие службы и правоохранительные органы. В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом при принятии любых решений.

Самолет благополучно приземлился

Авиакомпания сообщила, что самолет успешно завершил рейс и благополучно приземлился в Гонконге. В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Арест после прибытия в Гонконг

Полиция Гонконга задержала мужчину по подозрению в нарушении Постановления об авиационной безопасности. На момент публикации ни полиция Гонконга, ни авиакомпания Cathay Pacific не ответили на запрос PEOPLE о дополнительных комментариях.

