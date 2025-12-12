Тело «надувной куклы» Марии Магдалины нашли под окнами отеля в Таиланде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 118 0

Популярную интернет-звезду с более чем миллионом подписчиков нашли возле ее дома в Таиланде.

Умерла «живая надувная кукла» блогерша Мария Магдалина

Фото: Instagram*/1800leavemaryalone

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело фрик-модели Марии Магдалины нашли под окнами отеля в Таиланде

В Таиланде обнаружили тело 33-летней блогерши Марии Магдалины — девушки, которая прославилась из-за множества экстремальных пластических операций, полностью изменивших ее внешность. По данным Daily Mail, рассматриваются различные версии произошедшего — от суицида до возможного убийства. Ведется расследование.

В ее социальных сетях одним из последних опубликованных материалов стал отрывок из финальной сцены фильма «Шоу Трумана», где герой Джима Кэрри произносит знаменитую фразу: «А если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи». Пост уже после трагедии привлек особое внимание подписчиков.

Кем была Мария Магдалина

Настоящее имя блогерши — Дениз Ивонн Джарвис Гонгора. Обретя известность в середине 2010-х, она открыто рассказывала о строгом религиозном воспитании, в котором росла. Родители, по словам девушки, запрещали ей даже диснеевские мультфильмы, однако уже в раннем подростковом возрасте будущая звезда соцсетей начала проявлять самостоятельность: у нее появились первые отношения, а затем опыт с алкоголем и запрещенными веществами.

С 17 лет она работала стриптизершей, а став совершеннолетней — ушла в эскорт. Позже, с ростом социальных сетей, начала публиковать откровенный контент, а затем создала собственный профиль на платформе OnlyFans.

Шокирующие изменения внешности

Мария не скрывала, что впервые легла под нож пластического хирурга в 21 год. Увеличение груди стало отправной точкой в серии многочисленных и порой опасных вмешательств. Она делала подтяжку бровей, липосакцию, пересадку жировой ткани, ринопластику и новые операции по увеличению груди. В какой-то момент одна из грудных имплантаций деформировалась до состояния шара — и впоследствии лопнула.

«Стоит ли мне оставить так грудь? Выглядит все это горячо!» — писала девушка.

За многими процедурами ей приходилось ехать в подпольные клиники — чаще всего в Колумбию, поскольку часть вмешательств была официально запрещена. Одним из самых странных экспериментов стало увеличение влагалища филлерами: Мария стремилась сделать его «самым толстым в мире». В 2022 году она рассказывала, что не может полностью закрыть рот — это стало еще одним последствием многочисленных операций.

Эксперименты с внешностью и татуировками

В последние годы девушка активно покрывала тело татуировками. Она наносила рисунки даже рядом с глазами и однажды чуть не потеряла зрение из-за этого. Значительная часть лица была закрашена черной краской — при этом Мария утверждала, что считает подобные изменения красивыми, несмотря на обеспокоенность друзей и подписчиков.

Последние месяцы и реакция семьи

Пока неизвестно, где и когда состоятся похороны блогерши. Также не сообщается, отреагировали ли ее родственники на произошедшее: ранее в прессе появлялась информация, что семья отреклась от нее и не принимала ее образ жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Суд вновь рассмотрит спор о распределении 40,5 млн рублей Елены Блиновской
17:15
Жертв заставили лгать демонические сущности: педиатр-насильник отрицает вину
16:56
Ушаков: Зеленский может считать выборы поводом для временного прекращения огня
16:41
Путин и Эрдоган осудили попытки ЕС изъять российские активы
16:34
«Какой от этого выхлоп?» — Долина не по своей воле дала интервью о квартире
16:27
Песков: «Росатом» строит больше всех энергоблоков по всему миру

Сейчас читают

Это ее ослабило: Долина оказалась в центре истории, о которой она даже не догадывалась
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026