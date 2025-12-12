Тело «надувной куклы» Марии Магдалины нашли под окнами отеля в Таиланде

Тело фрик-модели Марии Магдалины нашли под окнами отеля в Таиланде

В Таиланде обнаружили тело 33-летней блогерши Марии Магдалины — девушки, которая прославилась из-за множества экстремальных пластических операций, полностью изменивших ее внешность. По данным Daily Mail, рассматриваются различные версии произошедшего — от суицида до возможного убийства. Ведется расследование.

В ее социальных сетях одним из последних опубликованных материалов стал отрывок из финальной сцены фильма «Шоу Трумана», где герой Джима Кэрри произносит знаменитую фразу: «А если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи». Пост уже после трагедии привлек особое внимание подписчиков.

Кем была Мария Магдалина

Настоящее имя блогерши — Дениз Ивонн Джарвис Гонгора. Обретя известность в середине 2010-х, она открыто рассказывала о строгом религиозном воспитании, в котором росла. Родители, по словам девушки, запрещали ей даже диснеевские мультфильмы, однако уже в раннем подростковом возрасте будущая звезда соцсетей начала проявлять самостоятельность: у нее появились первые отношения, а затем опыт с алкоголем и запрещенными веществами.

С 17 лет она работала стриптизершей, а став совершеннолетней — ушла в эскорт. Позже, с ростом социальных сетей, начала публиковать откровенный контент, а затем создала собственный профиль на платформе OnlyFans.

Шокирующие изменения внешности

Мария не скрывала, что впервые легла под нож пластического хирурга в 21 год. Увеличение груди стало отправной точкой в серии многочисленных и порой опасных вмешательств. Она делала подтяжку бровей, липосакцию, пересадку жировой ткани, ринопластику и новые операции по увеличению груди. В какой-то момент одна из грудных имплантаций деформировалась до состояния шара — и впоследствии лопнула.

«Стоит ли мне оставить так грудь? Выглядит все это горячо!» — писала девушка.

За многими процедурами ей приходилось ехать в подпольные клиники — чаще всего в Колумбию, поскольку часть вмешательств была официально запрещена. Одним из самых странных экспериментов стало увеличение влагалища филлерами: Мария стремилась сделать его «самым толстым в мире». В 2022 году она рассказывала, что не может полностью закрыть рот — это стало еще одним последствием многочисленных операций.

Эксперименты с внешностью и татуировками

В последние годы девушка активно покрывала тело татуировками. Она наносила рисунки даже рядом с глазами и однажды чуть не потеряла зрение из-за этого. Значительная часть лица была закрашена черной краской — при этом Мария утверждала, что считает подобные изменения красивыми, несмотря на обеспокоенность друзей и подписчиков.

Последние месяцы и реакция семьи

Пока неизвестно, где и когда состоятся похороны блогерши. Также не сообщается, отреагировали ли ее родственники на произошедшее: ранее в прессе появлялась информация, что семья отреклась от нее и не принимала ее образ жизни.

