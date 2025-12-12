Уходит эпоха: на Байконуре готовится последний старт ракеты «Протон-М»

Ее история началась именно на этом космодроме еще 60 лет назад.

Фото, видео: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

На Байконуре готовится последний старт ракеты «Протон-М»

Исторические кадры с Байконура, который сегодня начинает прощаться с российской ракетой «Протон-М».

Это последний ее запуск с территории Казахстана. Теперь она будет иметь исключительно российскую прописку на Восточном и Плесецке. Можно сказать, что уходит эпоха, ведь именно с Байконура и начиналась история «Протона» еще 60 лет назад.

Последняя ракета стартует в понедельник и доставит на орбиту метеоспутник.

Ранее 5-tv.ru писал, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно пристыковался к Международной космической станции.

На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур. В программе экспедиции запланированы два выхода в открытый космос и проведение более 40 научных экспериментов. Экипаж проведет на орбите 242 дня.

