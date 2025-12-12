Федор Конюхов отметил день рождения в Антарктиде

Свой 74-й день рождения легендарный Федор Конюхов встретил в Смоленске. Но только не в том, о котором вы могли подумать. Так называется остров в Антарктиде, который еще в царские времена открыли русские мореплаватели.

Впрочем, погода там не праздничная. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Но путешественник хорошо подготовился: обнес палатку деревянными барьерами и дополнительно закрепил конструкцию.

В середине ноября на продуваемом со всех сторон острове начала работу первая в истории Антарктиды одиночная сезонная станция имени Конюхова.

Ранее 5-tv.ru писал, что до марта исследователь будет проводить на острове наблюдения, в частности, изучать содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды.

Путешественник Федор Конюхов хочет стать первым человеком на планете, который проведет на самом холодном континенте весь летний сезон на одиночной станции.

