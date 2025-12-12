«Чревато тюремным сроком»: 14-летняя дочь Самойловой и Джигана рассекретила отношения

Диана Кулманакова
С молодым человеком девушка общается давно.

С кем встречается дочь Оксаны Самойловой и Джигана

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

Дочь-подросток Оксаны Самойловой и Джигана рассекретила отношения

Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана — 14-летняя Ариела —рассекретила отношения. В новом выпуске реалити-шоу «Быть Оксаной и Джиганом» показала своего бойфренда Вову, который старше девушки на три года.

Ранее подросток просила родителей не показывать ее в социальных сетях и не делиться подробностями личной жизни, однако в проекте зрителям все же рассказали о ее нынешнем этапе взросления.

По словам Ариелы, с молодым человеком она общается давно. Но в отношениях пара состояла три недели на момент съемок.

Самойлова отметила, что с парнем дочери она провела профилактическую беседу о последствиях романа со столь юной девушкой. Блогер подчеркнула, что Вова ей нравится.

Джигану не сразу сообщили о новых отношениях дочери, чтобы избежать отцовской опеки. Однако об избраннике Ариелы знали ее младшие сестры и брат, а также бабушка с дедушкой.

Ариела рассказала, что отец запрещал дочерям заводить парней и говорил, что сам найдет им хороших партнеров. Позже артисту все-таки раскрыли секрет, и он поговорил с молодым человеком, обозначив свою позицию.

«Ну, я с ним поговорил, объяснил ему все. Дал ему понять, что это черевато просто как минимум сроком тюремным», — прокомментировал Джиган.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

