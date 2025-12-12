В Германии подросток заманил в лес и изнасиловал семилетнюю девочку

|
Диана Кулманакова
Юноша признал вину, однако заявил, что не намеревался лишать пострадавшую жизни.

В Германии подросток изнасиловал 7-летнюю девочку в лесу

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/5VISION.NEWS

Суд в немецком Бонне вынес приговор 15-летнему подростку, признанному виновным в насилии над семилетней девочкой. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку оба участника дела являются несовершеннолетними.

Как сообщает Bild, преступление произошло в общине Даттенфельд. Согласно материалам дела, подросток случайно встретил девочку на улице, после чего обманом увел ее в близлежащий лесной массив.

Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия. Кроме того, как следует из обвинительного заключения, после этого подросток душил девочку около минуты, пока она не потеряла сознание.

Пострадавшую удалось спасти, ей была оказана медицинская помощь. Подсудимый находился под стражей с мая текущего года.

Во время судебного разбирательства юноша признал вину, однако заявил, что не намеревался лишать девочку жизни. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.

Сообщается, что на данный момент неизвестно, будут ли стороны защиты или обвинения подавать апелляцию на решение суда.

