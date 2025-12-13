«Конкретное желание»: тренер-нутрициолог рассказал, как начать худеть с 1 января

Нутрициолог Брабечан: на первых этапах похудения нужно ставить себе четкие цели

Россияне, которые планируют начать худеть с 1 января 2026 года, должны медленно начинать заниматься спортом, не перегружая организм, а также ставить перед собой реальные цели. Об этом изданию Газета.ру рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.

«Дело не в слабой воле — старт слишком часто строится на завышенных ожиданиях. Чтобы движение действительно вошло в жизнь, начинать нужно не с героизма, а с понимания, ради чего все затевается. Когда человек честно формулирует конкретное желание, мотивация перестает быть хрупкой. Важно уменьшить масштаб мечты до выполнимой цели», — отметил специалист.

Кроме того, по словам Брабечана, на начальном этапе нужно поставить себе реальные цели: три тренировки по 25 минут или десять тысяч шагов пять раз в неделю. Тренер также уточнил, что себя нужно не наказывать, а выбрать то занятие, которое будет приносить удовольствие, например, прогулки под любимый подкаст, танцы или плавание.

Брабечан отметил, что для новичка самым сложным временем являются первые две недели занятий. По его словам, чтобы не бросить тренировки, нужно просто на них появляться. В неделю на этом этапе будет достаточно двух коротких силовых занятий и одного кардио. Базовыми упражнениями тренер назвал присед, выпады, отжимания от опоры и планки. При этом не стоит заниматься «до отказа», лучше сохранить силы, чтобы тренировки вошли в привычку.

Через две недели, по мнению Брабечана, можно добавить по одному подходу или несколько минут к тренировке. Кроме того, в тяжелые дни лучше не пропускать занятия, а вместо этого провести короткую тренировку.

К тому же не бросить занятия спортом поможет дневник или поддержка друзей и близких.

