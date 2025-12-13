Поле битвы — Европа: когда может начаться первая война людей с роботами

Даниил Ципелев
В полицейской службе Евросоюза даже назвали конкретный год.

Когда начнется война между роботами и людьми

Фото: 5-tv.ru

Европол: война между людьми и роботами в Европе начнется в 2035 году

К середине 2030-х годов, а точнее, в 2035-м, в Европе может разгореться война между людьми и роботами. Об этом, ссылаясь на доклад Полицейской службы Евросоюза (Европол), сообщила газета The Daily Telegraph.

Уточняется, что в ближайшие десятилетия роботы станут неотъемлемой частью европейской повседневной жизни. Именно они, как говорится в докладе, станут уборщиками, курьерами и дворниками в будущем. По мнению специалистов, такое положение дел спровоцирует нападки на них со стороны тех, кто потеряет работу из-за научно-технического прогресса. Безработные могут проявлять прямую агрессию по отношению к роботам, что может спровоцировать конфликты между людьми и искусственным интеллектом.

«В такой напряженной обстановке даже незначительные сбои, такие как неправильное назначение лекарств больничным роботом, раздуваются до масштаба национального скандала, подпитывая популистские призывы «ставить людей на первое место», — отмечается в документе.

Еще в 2023 году была озвучена точка зрения, согласно которой ИИ никогда не сможет восстать против человечества, так как он лишен собственных амбиций и желаний. Кроме того, у любой машины есть оператор, который следит за ее состоянием и, в случае каких-то сбоев, сможет ее выключить. К тому же, по мнению экспертов, люди ошибочно приписывают искусственному интеллекту человеческие качества, которых на самом деле он лишен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ИИ довел девушку до самоубийства.

