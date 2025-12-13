Можно не выбрасывать: как спасти обувь от реагентов зимой

Для удаления реагентов с обуви необходимо использовать микрофибру и щетку

Зимние прогулки становятся серьезным испытанием для обуви, поэтому она требует своевременного ухода и дополнительной защиты. Практичными советами о том, как продлить срок службы любимых ботинок и сапог, в разговоре с Газета.ру поделилась руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

По словам специалиста, при появлении загрязнений и белых следов от дорожных реагентов действовать нужно как можно быстрее. Она пояснила, что такие разводы представляют собой засохшие на поверхности обуви соли, масла и химические вещества, поэтому обычная влажная губка не справится с задачей, а мыльный раствор может лишь закрепить пятна.

Для удаления подобных загрязнений эксперт рекомендовала использовать специализированные или универсальные чистящие средства. При этом важно обращать внимание на уровень pH — он должен находиться в пределах 5–7 единиц. Щелочные средства для удаления следов от реагентов применять не стоит.

Рыжкова посоветовала наносить чистящее средство на салфетку из микрофибры или щетку средней жесткости, аккуратно обрабатывать загрязненный участок, а затем смывать остатки водой. После очистки обувь необходимо тщательно высушить: протереть насухо и оставить в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Эксперт подчеркнула, что натуральные материалы, такие как кожа и замша, нельзя сушить рядом с отопительными приборами, чтобы избежать деформации. Более безопасным вариантом она назвала использование специальной электрической сушки для обуви.

Если после высыхания кожаная обувь потеряла блеск и эластичность, специалист рекомендовала нанести увлажняющий или питательный крем, желательно с содержанием восков. Его следует распределить по поверхности полирующими движениями с помощью салфетки из микрофибры — это поможет вернуть коже мягкость и ухоженный вид.

В завершение эксперт напомнила о профилактике. Чтобы обувь не промокала и была защищена от реагентов во время следующих прогулок, ее следует регулярно обрабатывать водоотталкивающими спреями и кремами на основе восков. Такие процедуры стоит повторять несколько раз за сезон — это значительно продлит срок службы обуви.

