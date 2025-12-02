Снимите это немедленно: почему от бижутерии болят уши и что с этим делать
Модные серьги могут вызвать зуд, гной и воспаление. С чем это связано и как правильно выбирать украшения?
Мир бижутерии огромен и ослепителен. И к тому же, если приглянувшееся украшения показались дорогими, всегда можно найти еще более дешевые аналоги на маркетплейсах. Отличный план! И он был бы реализован самым точным образом, если бы не подвели уши.
Всю красоту портит сукровица, покраснение, а иногда и гной в месте застежки бижутерии. Опасна ли такая реакция ушных мочек, если нет боли? А если есть?
На эти и другие вопросы ответила дерматолог и косметолог Алла Соколова.
Что не так с дешевой бижутерией
Аллергия и воспаление — это частая реакция организма на ношение дешевой бижутерии.
«Основная причина воспаления после сережек — это аллергия на металл. Чаще всего на никель», — объяснила эксперт.
Никель — это недорогой металл, который добавляют в сплавы, чтобы сделать их прочнее и придать блеск. Сам по себе он нестрашный: никель используют, например, при изготовлении пряжек ремней, очков и кнопок одежды. Но проблема в том, что он считается одним из самых сильных контактных аллергенов.
«Когда металл соприкасается с кожей, особенно во влажной среде, например, кожное сало, пот, косметика, из него начинают высвобождаться ионы никеля — очень активные частицы», — рассказала эксперт.
Они проникают в верхние слои кожи и связываются с белками, буквально прилипают к ним. А кожа, на секундочку, примерно на 45% из этого белка состоит. В результате его структура меняется, и иммунная система воспринимает этот никелево-белковый комплекс как чужеродный антиген.
«Далее клетки иммунной памяти реагируют, как на врага. Они запускают воспалительный реакцию, и как раз из-за этого появляются покраснение, зуд, жжение, боль, отек», — уточнила дерматолог.
Почему старые серьги могут неожиданно вызвать аллергию
На самом деле, аллергия никогда не появляется неожиданно. Стремительно — да, а вот без причины она не возникнет.
«Контактный дерматит — это не просто раздражение, это реакция замедленного типа, которая формируется по подобию иммунной памяти. То есть, однажды заполнив металл, иммунная система уже всегда будет воспринимать его как угрозу», — сказала эксперт.
Даже минимальное количество ионов вызовет воспаление, поэтому уши мгновенно «вычисляют» неподходящие серьги. Но бывает бижутерия шифрующаяся, в которой металл-аллерген скрывается за другим слоем. Тогда сначала дешевые серьги носятся без боли.
«Со временем стирается защитное покрытие, и кожа начинает контактировать с чистым металлом, чаще всего с никелем или кобальтом. Вот тогда и начинается воспаление», — пояснила дерматолог.
Иногда покрытие стирается за неделю, а иногда годами — так что аллергия просыпается совсем не внезапно.
Чем опасно ношение дешевой бижутерии
Если после первых симптомов — зуда, отека и покраснения — продолжить носить предательские серьги, в ход пойдут макрофаги и нейтрофилы. Это клетки, которые атакуют раздражителей. Так появляются аллергические сигналы.
Их много: различные выделения вроде сукровицы или гноя, эрозии, трещины, шелушения, покраснения, отеки, зуд и жжение. Ну и, конечно, боль при касании.
«Если воспаление длится долго, то кожа утолщается, появляются небольшие рубцы или даже пигментации. В тяжелых случаях воспаление может перекинуться на хрящ уха и развивается перихондрит. А это уже серьезное состояние, требующее лечения с врачом», — добавила дерматолог.
То, насколько серьезными последствиями обернется ношение злосчастных модных гвоздиков, зависит от индивидуального уровня чувствительности и содержания никеля в сплаве сережек.
Как избежать проблем от некачественной бижутерии
Украшения из серебра и золота высокой пробы, конечно, идеально подойдут практически всем, но они и стоят не как бижутерия, и за модой не всегда поспевают.
А как же быть с остальными металлами, чтобы потом не оказаться в кабинете у врача?
Внимательно выбирать материал украшений
Идеален титан, он считается биоинертным материалом — то есть кожа его вообще не замечает.
Еще большинству подходит медицинская сталь, если не содержит никель.
«А вот дешевую бижутерию лучше носить недолго и особенно не надевать ее на свежие проколы», — посоветовала дерматолог.
Не забывать о гигиене
Все украшения нужно регулярно дезинфицировать. Если серьги носятся ежедневно, спасать их от бактерий придется где-то раз в неделю.
Это просто — достаточно промыть их антисептиком.
«Если же воспаление уже началось, лучше снять серьги, обработать рану и при необходимости обратиться ко врачу. Многие думают, что реакция на металл — это мелочь, но для дерматолога это серьезный сигнал. Таким образом кожа сообщает, что барьер поврежден и через это место легко могут проникнуть бактерии», — подчеркнула эксперт.
Проблему проще предотвратить, чем лечить. Поэтому на качестве не всегда стоит экономить, особенно если украшение контактирует с кожей постоянно.
