Снимите это немедленно: почему от бижутерии болят уши и что с этим делать

Мир бижутерии огромен и ослепителен. И к тому же, если приглянувшееся украшения показались дорогими, всегда можно найти еще более дешевые аналоги на маркетплейсах. Отличный план! И он был бы реализован самым точным образом, если бы не подвели уши.

Всю красоту портит сукровица, покраснение, а иногда и гной в месте застежки бижутерии. Опасна ли такая реакция ушных мочек, если нет боли? А если есть?

На эти и другие вопросы ответила дерматолог и косметолог Алла Соколова.

Что не так с дешевой бижутерией

Аллергия и воспаление — это частая реакция организма на ношение дешевой бижутерии.

«Основная причина воспаления после сережек — это аллергия на металл. Чаще всего на никель», — объяснила эксперт.

Никель — это недорогой металл, который добавляют в сплавы, чтобы сделать их прочнее и придать блеск. Сам по себе он нестрашный: никель используют, например, при изготовлении пряжек ремней, очков и кнопок одежды. Но проблема в том, что он считается одним из самых сильных контактных аллергенов.

«Когда металл соприкасается с кожей, особенно во влажной среде, например, кожное сало, пот, косметика, из него начинают высвобождаться ионы никеля — очень активные частицы», — рассказала эксперт.

Они проникают в верхние слои кожи и связываются с белками, буквально прилипают к ним. А кожа, на секундочку, примерно на 45% из этого белка состоит. В результате его структура меняется, и иммунная система воспринимает этот никелево-белковый комплекс как чужеродный антиген.

«Далее клетки иммунной памяти реагируют, как на врага. Они запускают воспалительный реакцию, и как раз из-за этого появляются покраснение, зуд, жжение, боль, отек», — уточнила дерматолог.

Почему старые серьги могут неожиданно вызвать аллергию

На самом деле, аллергия никогда не появляется неожиданно. Стремительно — да, а вот без причины она не возникнет.

«Контактный дерматит — это не просто раздражение, это реакция замедленного типа, которая формируется по подобию иммунной памяти. То есть, однажды заполнив металл, иммунная система уже всегда будет воспринимать его как угрозу», — сказала эксперт.

Даже минимальное количество ионов вызовет воспаление, поэтому уши мгновенно «вычисляют» неподходящие серьги. Но бывает бижутерия шифрующаяся, в которой металл-аллерген скрывается за другим слоем. Тогда сначала дешевые серьги носятся без боли.

«Со временем стирается защитное покрытие, и кожа начинает контактировать с чистым металлом, чаще всего с никелем или кобальтом. Вот тогда и начинается воспаление», — пояснила дерматолог.

Иногда покрытие стирается за неделю, а иногда годами — так что аллергия просыпается совсем не внезапно.

Чем опасно ношение дешевой бижутерии

Если после первых симптомов — зуда, отека и покраснения — продолжить носить предательские серьги, в ход пойдут макрофаги и нейтрофилы. Это клетки, которые атакуют раздражителей. Так появляются аллергические сигналы.

Их много: различные выделения вроде сукровицы или гноя, эрозии, трещины, шелушения, покраснения, отеки, зуд и жжение. Ну и, конечно, боль при касании.

«Если воспаление длится долго, то кожа утолщается, появляются небольшие рубцы или даже пигментации. В тяжелых случаях воспаление может перекинуться на хрящ уха и развивается перихондрит. А это уже серьезное состояние, требующее лечения с врачом», — добавила дерматолог.

То, насколько серьезными последствиями обернется ношение злосчастных модных гвоздиков, зависит от индивидуального уровня чувствительности и содержания никеля в сплаве сережек.

Как избежать проблем от некачественной бижутерии



Украшения из серебра и золота высокой пробы, конечно, идеально подойдут практически всем, но они и стоят не как бижутерия, и за модой не всегда поспевают.

А как же быть с остальными металлами, чтобы потом не оказаться в кабинете у врача?

Внимательно выбирать материал украшений

Идеален титан, он считается биоинертным материалом — то есть кожа его вообще не замечает.

Еще большинству подходит медицинская сталь, если не содержит никель.

«А вот дешевую бижутерию лучше носить недолго и особенно не надевать ее на свежие проколы», — посоветовала дерматолог.

Не забывать о гигиене

Все украшения нужно регулярно дезинфицировать. Если серьги носятся ежедневно, спасать их от бактерий придется где-то раз в неделю.

Это просто — достаточно промыть их антисептиком.

«Если же воспаление уже началось, лучше снять серьги, обработать рану и при необходимости обратиться ко врачу. Многие думают, что реакция на металл — это мелочь, но для дерматолога это серьезный сигнал. Таким образом кожа сообщает, что барьер поврежден и через это место легко могут проникнуть бактерии», — подчеркнула эксперт.

Проблему проще предотвратить, чем лечить. Поэтому на качестве не всегда стоит экономить, особенно если украшение контактирует с кожей постоянно.