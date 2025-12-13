Гросси заявил о приостановке некоторых работ на ЧАЭС после повреждения саркофага

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 31 0

Повреждение защитной оболочки не позволяет безопасно продолжать операции с расплавленным реакторным ядром.

Что случилось с саркофагом на Чернобыльской АЭС

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Часть работ по разбору аварийного энергоблока Чернобыльской атомной электростанции была остановлена или замедлена из-за повреждений саркофага. Об этом 13 декабря заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, пишут РИА Новости.

По его словам, из-за возникших проблем стало невозможно продолжать некоторые этапы демонтажа. Гросси пояснил, что работы с кориумом (лавоподобная смесь, которая образуется в активной зоне ядерного реактора во время тяжелой аварии с расплавлением активной зоны) и фрагментами расплавленного реакторного ядра нельзя проводить без полной уверенности в том, что саркофаг обеспечивает надежную защиту от возможного излучения. В результате проекты, которые велись на протяжении длительного времени, в ряде случаев пришлось приостановить.

Глава МАГАТЭ отметил, что оценка последствий повреждений ведется по двум основным направлениям. Специалисты агентства проверяют, способен ли саркофаг и дальше выполнять функцию изолированной защитной оболочки энергоблока, а также анализируют, как повреждения влияют на возможность продолжения работ по демонтажу объекта.

Ранее, 5 декабря, Рафаэль Гросси сообщал о завершении комплексной оценки безопасности саркофага ЧАЭС. Он напомнил, что защитная конструкция получила серьезные повреждения после удара беспилотника и последующего возгорания облицовки в феврале. В МАГАТЭ настаивают на необходимости дальнейших восстановительных работ, включая меры по контролю влажности, обновление программы мониторинга коррозии и модернизацию системы наблюдения за объектом «Укрытие».

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине сообщили о сбое питания саркофага на Чернобыльской АЭС.

